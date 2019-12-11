И тут на лодку пошла торпеда!

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества с триумфом возвратилась домой. О том, что почти месяц она изучала в холодных широтах, рассказал гость совместной программы «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) режиссер-документалист Леонид КРУГЛОВ.

Два капитана

- Значительная часть наших исследований была посвящена выяснению судьбы нескольких пропавших экспедиций, в том числе экспедиции Георгия Брусилова 1912 - 1914 годов на шхуне «Святая Анна», - рассказывает Леонид Круглов. - Эта знаменитая история легла в основу романа Каверина «Два капитана». Корабль в тех местах был затерт во льдах и дрейфовал в район Шпицбергена.

Только два человека смогли спастись - штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. Они с группой еще семи человек ушли по льду за помощью. Но до людей дошли только двое...

- Мы захотели открыть тайну исчезновения этой экспедиции, - говорит Круглов. - Ну а как это сделать в современных условиях? Только повторив путь первопроходцев... Подробнее обо всем этом будет рассказано в фильме, который мы снимаем.

Леонид Круглов. Фото: wikipedia.org

Вечный холодильник

На острове Алджер ученые исследовали стоянку и другого путешественника - Ивлина Болдуина. Точнее, склад продуктов, которые неплохо сохранились в вечной мерзлоте.

- Я лично нашел зерна кофе, которые попробовал на вкус - вполне очень даже, - смеется Леонид. - Взял немного - попробую сварить кофе, есть ощущение, что все получится. Арктика - отличный холодильник.

Но этот «холодильник» полон больших опасностей.

Моржи и медведи

- Несколько дней мы не могли высадиться на остров Алджер. Вокруг ходили большие айсберги, кораблю пришлось постоянно маневрировать... Когда возникла первая же возможность, мы пошли на резиновой лодке к берегу - примерно два километра. И на полпути вдруг видим: на нас несется... торпеда! Огромная скорость, буруны в разные стороны... Удар! Оказалось - морж. Точнее, судя по размерам, моржиха.

Зверь бивнями распорол несколько отсеков лодки. Фото: Леонид КРУГЛОВ

Животное, защищая малыша, так агрессивно атаковало лодку, что искололо бивнями толстую резину, как шилом. Из пяти баллонов три оказались пробиты. С огромным трудом ученые и военные добрались до берега.

- Но на этом приключения не завершились, - продолжает рассказ Круглов. - На берегу нас ждал белый медведь. Он подошел совсем близко, пришлось пустить в ход ракетницу. Но это особо его не испугало. Пока мы бродили по берегу, он разорвал несколько спасжилетов. Но это еще ничего - в другом месте его собрат загнал несколько человек на крыло разбитого самолета. К счастью, все закончилось хорошо.

ФОТООХОТНИКИ

Погоня за совой

Наши читатели продолжают присылать снимки дикой природы. Сегодня своим фототрофеем поделился Юрий Волгин из города Боровичи Новгородской области:

Неясыть была серьезна. Хоть на паспорт фотографию отдавай! Фото: Юрий ВОЛГИН

«Это сова неясыть, за которой я гонялся по деревне Владыкино Боровичского района в январе 2015 года. «Охотился» целый световой день! Она перелетала с дерева на дерево, с дома на дом. Садилась на снег. Искала и находила мышей.Так она кормилась 10 дней. Затем улетела в соседнюю деревню».

Дорогие друзья! Если у вас есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу». Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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