Тест "КП": Откуда Хоттабыч взял столько мячей?
Второе воскресенье декабря - День всемирного детского телевидения и радиовещания
Фото: Кадр из фильма
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Праздник отмечают с легкой руки Детского фонда ООН. Ну как праздник - скорее повод напомнить, что ребятишкам тоже нужны интересные программы. А вы сами что любили смотреть в детстве? И хорошо ли помните любимые фильмы?
1Как снимали эпизод в фильме «Старик Хоттабыч», когда с неба на футболистов падает куча мячей?
Правильный ответ:Когда снимали «Старика Хоттабыча» (1957 год), компьютерной графики, ясное дело, еще не было. Поэтому использовали комбинированные съемки. Эпизод, когда с неба падают мячи, снимали так: футболисты изо всех сил пнули мячи вверх. С земли засняли их взлет, а при монтаже перемотали эту съемку в обратном направлении. И получилось, будто мячики падают с неба.
2Что присылали дети в программу «В гостях у сказки»?
Правильный ответ:После просмотра фильма в передаче «В гостях у сказки» ее ведущая Валентина Леонтьева (тетя Валя) задавала маленьким зрителям «сказочный» вопрос и просила прислать рисунок или поделку на тему фильма. Потом тетя Валя обязательно показывала присланные работы - и с какой гордостью замирали у экранов ребята, чьи рисунки показывали на весь Советский Союз!
3Как поначалу хотели назвать киножурнал «Ералаш»?
Правильный ответ:«Фитилек». Его хотели создать как детский аналог взрослого сатирического «Фитиля». Но передумали и дали киножурналу другое название - «Ералаш», что значит «путаница», «чепуха».
4Волка и Зайца для мультсериала «Ну, погоди!» придумали не сразу. Изначально главными героями должны были быть другие животные. Кто?
Правильный ответ:Когда задумывали «Ну, погоди!», то в качестве претендентов рассматривали лису и петуха. Ну всем же известно, как эти двое недолюбливают друг друга. Но на фоне города, где должны были развиваться события, лиса и петух показались создателям неуместными, какими-то деревенскими. Так придумали Волка и Зайца.
5Художник Левон Хачатрян срисовал образ мамы дяди Федора для «Простоквашино» с конкретной женщины. Кто она?
Правильный ответ:Облик мамы дяди Федора художник Левон Хачатрян срисовал со своей жены, актрисы Ларисы Мясниковой. Маленький рост, очки, короткие волосы... Жене образ не понравился. Про очки она как-то сказала: «Я бы такие ни за что не надела. Надеюсь, все это понимают, и никто не станет ассоциировать эту вашу маму со мной!»
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Может, вы что-то и смотрели из советского детского репертуара, но мало. Срочно включайте хотя бы «Ну, погоди!» - хорошее настроение гарантировано!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы родом из детства - и ничего не забыли. Это здорово, поздравляем!
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ИСТОЧНИК KP.RU