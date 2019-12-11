2019-12-11T10:03:39+03:00
В мире

Казахстан при помощи России вывез соотечественников из Ирака и Сирии

Программа репатриации и интеграции возвращенцев была представлена в ООН
Алексей ОСИПОВ
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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.
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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев представил в штаб-квартире ООН итоги гуманитарной операции «Жуcан (Полынь)».

С января по июнь 2019 года Казахстан вернул на родину из Сирии 595 своих граждан. В этом числе – более 400 детей. 27 ноября в сотрудничестве с Россией в Казахстан из Ирака вернулись 14 малолетних граждан РК, некоторые из них родились и содержались в иракских тюрьмах, в которых находились их матери, подозреваемые в террористической деятельности.

Правительство Казахстана позаботилось не только о репатриации сограждан, но и об их интеграции в общество. Не имевшие связей с террористами по прибытию на родину были направлены в специальный центр, где работу с ними вели психологи, теологи, социальные работники.

Большая часть женщин вернулась к светскому образу жизни. Все дети воссоединились со своими родственниками. Желающих вернуться в зоны конфликта нет.

В беседе с «КП» Ержан Ашикбаев несет и будет нести ответственность за своих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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