2019-12-11T12:56:19+03:00
Происшествия

В Москве коллекционеров обманули на 30 миллионов рублей из-за двух картин

Эксперт должен был помочь продать полотна, но в результате присвоил все деньги себе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".Фото: Александр ГЛУЗ
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В отделение полиции по Тверскому району обратились коллекционеры - 60-летняя женщина и 41-летний мужчина, которых обманули почти на 30 миллионов рублей.

Москвичи хотели продать полотна, и попросили специалиста им в этом помочь. Однако он, похоже, решил убрать "лишнее звено" из этой цепи и просто присвоил деньги себе.

Коллекционеры обратились к эксперту за помощью еще в июле. Они передали ему "Натюрморт с цветами" стоимостью 15,5 миллиона рублей и полотно "На прогулке 1916", которое оценивается более чем в 13 миллионов рублей. Однако с тех пор, ни картин, ни денег заявители не видели.

"Натюрморт с цветами" оценивается в 15,5 миллионов рублей. Фото предоставлено "КП".

"Натюрморт с цветами" оценивается в 15,5 миллионов рублей. Фото предоставлено "КП".

Они уверены, что мужчина просто продал картины и присвоил деньги себе, тем самым причинив заказчикам огромный ущерб. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году так чуть было не пропала картина Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Полотно отдали на экспертизу, но в итоге оно оказалось на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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