2019-04-22T14:10:26+03:00
Происшествия

Украденную картину Левитана, которую мошенники продавали через аукцион, изъяли и вернут владельцу

За последний год «Летний пейзаж. Пашня» несколько раз переходила из рук в руки
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Фрагмент картины Левитана «Летний пейзаж. Пашня».Фрагмент картины Левитана «Летний пейзаж. Пашня».
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Кажется, в истории с пропавшей картиной Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» поставлена точка. Напомним, об ее исчезновении стало известно сегодня, 22 апреля. Некоторые СМИ написали, что пейзаж классика Третьяковская галерея передала на экспертизу и больше ее не видели. В Третьяковке «Комсомольской Правде» объяснили, что история не имеет к ним никакого отношения. На самом деле, с заявлением в полицию обратился руководитель Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени Третьякова - это частная коммерческая организация, которая не имеет никакого отношения к крупнейшему российскому музею. Известно, что несколько месяцев назад картина была некоей Людмиле Шариной, а позже работой Левитана завладели другие люди. В итоге «Пашня» была выставлена на продажу через аукционный дом «Литфонд». На сайте аукциона указывается, что торги по картине размером 17,9×29,6 см (бумага на картоне, масло) должны были состояться 13 апреля текущего года. За нее предложили 2,6 млн. рублей. Но так как продавец хотел получить несколько больше, лот был ему возвращен.

Гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров заявил корреспонденту «КП», что при приеме картины на торги были проверены все необходимые документы.

- На самом деле довольно часто появляются люди, которые заявляют свои права на те или иные предметы искусства, выставленные на торги, - сказал Бурмистров. - Просто не все такие случаи попадают в СМИ. Со своей стороны мы можем сказать: мы проверили все документы, подтверждающие право собственности человека, который решил продать картину. Если у неких людей есть свои имущественные споры, в этом должны разбираться правоохранительные органы. С нашей стороны никаких нарушений не было.

Директор НИНЭ Александр Чвала рассказал «Комсомольской Правде», как пропала картина и что было дальше.

- Картина действительно не имеет никакого тношения к Третьяковской галерее, - заявил Чвала. - И к НИНЭ тоже не имеет. Это моя личная картина. Около года назад я передал ее своей знакомой под расписку. Там было прописано, что она через определенное время либо возвращает мне ее, либо - определенную сумму денег. Позже эксперту написал такую же расписку другой человек. После этого картина и пропала.

По словам директора Научно-исследовательской независимой экспертизы, завладевшей чужой картиной человек заложил ее в ломбард.

- Когда в срок полотно не выкупили, ломбард продал ее коллекционеру, честному приобретателю, - продолжает Чвала. - Я это понимаю. Ломбард никак не мог проверить, что это краденная картина. Нет таких общедоступных баз. И покупатель тоже не мог этого знать. Уже от него летний пейзаж Левитана попал на аукцион.

- Женщина-эксперт была в сговоре с похитившим картину?

- Я убежден, что нет. По той же схеме, через расписку, тот же человек взял у нее другую картину, гораздо более дорогую.

Спрашиваю о рыночной цене аналогичных картин Исаака Левитана и конкретно «Пашни».

- 35-40 тысяч долларов. Это примерно соответствует сумме, которая фигурировала на аукционе.

- У вас есть документы, подтверждающие право собственности?

- Да. Причем, мои документы датированы еще 2004 годом. Они у меня хранятся.

Отметим, что подлинность картины подтверждалась дважды. В 2017 году - экспертизой НИНЭ, в 2018-м - Научно-реставрационным центром имени Грабаря.

По словам Александра Чвалы, полицейским уже удалось найти пропавший пейзаж.

- Сработали очень оперативно. У меня уже был человек. Сказали, что в ближайшее время вернут мне картину. В принципе, все люди, у которых она была в руках за последний год, им уже известны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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Аукционный дом "Литфонд" называет историю с похищением Левитана черным пиаром

Никакая картина Левитана не была ни у кого похищена, - отметил в интервью "КП" глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. - Мы считаем, что НИНЭ Третьякова решило попиариться за наш счет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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