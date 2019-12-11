2019-12-11T13:38:50+03:00
В мире

Британцев и норвежцев поссорила рождественская елка

Лондонцы недовольны подарком от Осло
Алексей ВАРЕНОВ
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Главную рождественскую ель Лондона доставили аж из Норвегии. Но пушистости и стройности ей всё равно не хватает.Главную рождественскую ель Лондона доставили аж из Норвегии. Но пушистости и стройности ей всё равно не хватает.Фото: REUTERS
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Рождественская ель, установленная в центре Лондона на Трафальгарской площади, - ежегодный подарок норвежской столицы британской - в этом году лондонцев не радует. Они называют ее в соцсетях жидкой, анемичной или просто унылой. Самые добрые комментаторы шутят, что рождественская ель сидит на диете. Наиболее злобные пишут, что вместо Трафальгарской площади дерево следовало сразу отправить в измельчитель.

Норвежцы, в свою очередь, обижаются. Ведь они дарят британской столице свои лучшие ели с 1947 года, когда в Осло придумали как отблагодарить за помощь, оказанную Великобританией Норвегии в годы Второй Мировой. С трудом сдерживая обиду, норвежские дипломаты парируют нападки сетевых троллей: а как иначе должно выглядеть 90-летнее дерево высотой в 21 метр, выросшее в естественной среде? На что лондонцы резонно отвечают: а вы у себя дома такую поставили бы? И вправду, даже будучи украшенной праздничными огоньками, елка не блещет.

Само дерево (устами пиарщиков) в своем официальном твиттере (есть и такой!) пытается отшутиться от нападок британцев: “Я думало, что все тролли остались в Норвегии”, намекая на то, что его спилили на берегах Тролльванн - “Озера троллей”. Но лондонцы чувство юмора не оценили. Многие откровенно ждут 6 января, когда на 12-й день западного рождества ель распилят и таки отправят в измельчитель, чтобы на выходе получилась экологически чистая древесная крошка. Грета Тунберг одобрила бы…

Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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