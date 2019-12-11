Экономика в Якутии развивается гораздо активнее, чем в среднем по России

9 декабря глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подвел итоги года. Якутию ждут масштабные инфраструктурные преобразования. Региону удалось добиться большого успеха в развитии экономики — валовый региональный продукт вырастет примерно на 5%. Причем, в последнее время регион становится известен не только как поставщик экзотических видов рыбы и мяса, но и достижениями в сфере IT и производстве фильмов.

«ЛИДЕР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Якутия - лидер Дальнего Востока по экономическому росту.

«Основные целевые показатели, которые мы планировали на уходящий год выполнены: рост валового регионального продукта составил порядка 5% - это существенно выше общероссийского показателя, рост промышленного производства составил 9,5%, что является тоже отличным параметром», - отметил Айсен Николаев.

В уходящем году региону удалось окончательно запустить регулярное движение пассажирских поездов по железнодорожной линии Беркакит-Томмот–Якутск, которая пройдет до станции Нижний Бестях. Начали крупнейший проект по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

В начале декабря в Якутии состоялось еще одно знаменательное событие – на Чаяндинском месторождении был запущен магистральный газопровод «Сила Сибири». С его выходом на промышленную мощность экономические показатели республики станут намного выше.

Большие изменения произошли и в развитии энергетического рынка региона.

«В уходящем году произошел тектонический сдвиг в области энергетики Якутии, - сообщил глава региона. - Сейчас наша энергетика полностью работает в единой энергосистеме России. Это не просто стабильные тарифы для северного региона, это кратное повышение стабильности энергообеспечения, что для условий Крайнего Севера является очень важным и необходимым».

МОСТ, КОТОРЫЙ СОЕДИНИТ СТРАНУ

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену. Как отметил Айсен Николаев, многие считают мост лишь связующим звеном между Нижним Бестяхом и столицей республики, однако они ошибаются, так как он в ближайшие годы сможет объединить Западную Якутию с Магаданом, а в последующие 15 лет появится возможность выйти на Иркутскую область.

«У страны впервые появится возможность автомобильного выхода на Охотское море и Тихий океан. Не только через порты в районе Владивостока и Хабаровска, а уже через северные точки в районе Магадана, - говорит глава региона. - Это довольно амбициозный проект. Для его реализации нужно решить ряд крупных инфраструктурных проблем».

Появление Ленского моста позволит увеличить круглогодичную транспортную доступность региона в четыре раза — с 23% до 83%. Кроме того, снизятся затраты на Северный завоз в размере более 4 млрд рублей. Также будут объединены три региональные федеральные дороги («Лена», «Колыма», «Вилюй»), доступными станут железная дорога и международный аэропорт.

«Реальное возведение объекта начнётся с 2021 года. При правильной организации работы мост с подъездными путями будет построен к 2025 году», — резюмировал глава Якутии.

Благодаря принятому решению президента России Владимира Путина в этом году в состав Арктической зоны РФ вошли 13 районов Якутии, которые занимают огромную территорию — 1 млн 600 тысяч кв. км, что составляет более половины площади республики.

«Конечно, это решение воодушевило людей. Сегодня мы связываем с новой политикой, которая ведется Россией в части экономического развития Арктики, оживление экономики и социальной сферы этих 13 районов», – сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что республика уже развивает новые подходы, которые в первую очередь направлены на улучшение качества жизни местного населения арктических районов. Разумеется, строят социальные объекты и транспортную инфраструктуру. Кроме того, принято решение о том, что жители Арктической зоны полностью освобождаются от земельного, имущественного и транспортного налогов. При этом все выпадающие доходы муниципалитетов взял на себя республиканский бюджет

СРАЗУ ПОСЛЕ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА

Сегодня на территории Якутии в промышленных отраслях ведут работу серьезные компании международного уровня.

«Если смотреть на структуру ВРП, то вклад со стороны нефтяных компаний уже сопоставим и, может быть, по итогам года даже превысит те показатели, которые раньше выдавала АЛРОСА. Газовая промышленность с выходом в течение трех лет на уровень добычи в объеме 25 млрд кубометров также будет сопоставима с показателями алмазной компании. Может быть, пока не по налогам, но, по крайней мере, по вкладу в ВРП», – заявил Айсен Николаев.

В настоящее время руководство региона прорабатывает планы о переходе транспорта на газомоторное топливо.

«Регион, который имеет огромное количество газа, добывает его и отправляет на экспорт, должен максимально активно пытаться производить газомоторное топливо и переводить на него свой транспорт, — сообщил Айсен Николаев. - Такие проекты мы обязательно будем реализовывать в коллаборации с ЯТЭК, «Саханефтегазсбытом». Накануне я встречался с руководством «Сахатранснефтегаза», обсуждались вопросы создания сети газозаправочных станций, увеличения производства сжиженного газа. По Якутску вопросов в этом плане не будет, главное, чтобы работа велась на всей территории республики».

Кроме того, Якутия продолжит продвигать местный кинематограф в стране и мире.

«Мы делаем серьезную ставку на развитие несырьевого сектора, в том числе на якутское кино, которое стало реальным событием в культурной жизни страны», — отметил Айсен Николаев.

Руководитель региона обратил внимание, что Якутия по количеству выпущенных художественных фильмов в России уступает только Москве и Санкт-Петербургу. По его словам, вклад кинематографистов республики позволяет нашей стране входить в десятку крупнейших кинодержав мира.

«Качество наших фильмов растет. Призов у нас все больше и больше. Ставим задачи самые амбициозные. На Московском кинофестивале побеждали и в прошлом, и в этом году. Поэтому сегодня стоит цель выигрывать призы международных кинофестивалей и выходить на массовый рынок», — подчеркнул глава региона.

«ЗИМА НАЧИНАЕТСЯ С ЯКУТИЕЙ»

Руководство Якутии активно привлекает туристов. Айсен Николаев обратил внимание на то, что фестиваль «Зима начинается с Якутии» и летний праздник Ысыах «далеко шагнули за пределы нашей страны» и собирают множество гостей.

Вместе с тем регион испытывает ограничения в развитии туризма. Трудности возникают в связи с отсутствием моста через реку Лену, высокой стоимостью внутрирегиональных перелетов, дефицитом должного гостиничного сервиса на местах и в Якутске.

«По нашим прогнозам, серьезный выход на мировой рынок у нас будет после 2022 года, когда завершится реконструкция аэропортов в Якутске, Нерюнгри и Мирном. У нас появится приемлемая транспортная инфраструктура, и мы сможем принимать самолеты соответствующего класса. Планы есть. Мы хотим выйти на сотни тысяч туристов из-за рубежа и, конечно, очень заинтересованы в российских туристах», — уточнил Николаев.

В ближайшее время республику ждет подготовка к большому празднику — 100-летию образования Якутской АССР, которое планируется отметить в 2022 году.

«Хотим построить уникальный Арктический центр эпоса и искусств площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, где разместятся крупнейшие культурные учреждения. Мы его позиционируем даже не как республиканский, а как федеральный или международный проект по укреплению культурного доминирования нашей страны в арктическом пространстве. Мы на эту тему говорили и с руководством государства, и с культурологами», — отметил Айсен Николаев.

Глава региона считает, что подготовка к празднованию юбилея станет уникальным шансом показать, что культура народов, населяющих Арктику в России, сохранилась и реально развивается