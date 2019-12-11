Губернатор Александр Дрозденко: «Ставим задачу выйти на обработку 50% отходов, поступающих на полигоны»

В Ленинградской области после двухлетней реконструкции открылось модернизированное производство картона: в городе Коммунар 10 декабря заработал завод «Кнауф Петроборд». В церемонии запуска предприятия принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Завод «Кнауф» входит в число крупнейших в России производителей упаковочного и облицовочного картона, который здесь делают из переработанной макулатуры.

Инвестиционный договор о модернизации завода губернатор Александр Дрозденко и компания «Кнауф» подписали в 2017 году. В рамках соглашения на предприятии полностью заменили очистные сооружения и установили новое производственное оборудование. Инвестиции в реконструкцию составили более 3,5 млрд. рублей. Почти треть этой суммы была потрачена на модернизацию очистных сооружений. Предприятие переоборудовало станцию биологической очистки, снизив воздействие производства на окружающую среду.

- Два года назад мы подписали соглашение, и договорились, что компания вложит в реконструкцию своего производства — как в промышленные так и в экологические технологии — более 3,5 млрд рублей. Такая модернизация позволила производить картон высокого качества, который пользуется спросом и в России, и за рубежом, а после реконструкции очистных сооружений качество воды на выходе стало выше, чем на входе, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - Наше сотрудничество - хороший пример для немецкого, европейского и мирового бизнеса, который подтверждает: приходите и инвестируйте в Ленинградской области, и ваше производство будет рентабельным и надежным.

Продукция компании «Кнауф Петроборд» поставляется на российский рынок, а также идет на экспорт - ее отправляют в страны СНГ и Евросоюза. На производстве в Коммунаре заняты около 800 местных жителей. Установка новой формующей части картоноделательной машины для облицовочного картона позволит предприятию выпускать 240 тысяч тонн продукции в год.

Как заявил на открытии завода Александра Дрозденко, регион твердо настроен переходить на экологичные технологии по утилизации мусора. Ленинградская область ставит перед собой задачу к 2023 году выйти на обработку не менее 50% отходов, поступающих на полигоны.

- Мы должны научиться перерабатывать мусор с тем, чтобы мы не только вводили в строй такие предприятия, как KNAUF, а могли сдавать на переработку помимо макулатуры, и пластик, и металл, - подчеркнул губернатор. – Мы ставим перед собой задачу в 2023 году выйти на обработку хотя бы 50% отходов, поступающих на полигоны.

По словам главы региона, сейчас Ленинградская область обрабатывает не более 10% отходов. И проблема утилизации мусора становится с каждым днем все актуальнее.

- Мы планируем строить заводы, которые со временем будут производить электроэнергию, тепло для производственных и других нужд. Это нормальный путь развития, позволяющий избежать гор мусора и жалоб жителей, - считает Александр Дрозденко. - Перед нами стоит основная задача выйти на глубокую переработку мусора. А вторая задача – провести полный экологический мониторинг всей Ленинградской области. Всех предприятий - и производственных, и коммунальных, и социальных.