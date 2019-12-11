10 фактов о съемках сериала Narcos, о которых вы не знали

Президент разрешил

Чтобы начать работу над проектом с неоднозначной криминальной темой, создателям пришлось просить разрешение на съемки в Колумбии у самого президента страны. Президент, который до назначения долгое время был редактором местной газеты, разрешил освещать тему падения клана Пабло Эскобара. В итоге после оглушительного успеха сериала у зрителей проект продлили на второй и третий сезоны, а затем запустили спин-офф, рассказывающий о нарковойнах в Мексике.

Преображение

Бразильскому актеру Вагнеру Моура, исполняющему роль Эксобара, пришлось выучить испанский язык, чтобы выглядеть убедительным в проекте. Для этого он переехал в Колумбию за 6 месяцев до съемок! Родной язык Вагнера Моура – португальский. Кроме того, актеру пришлось набрать 20 кг, чтобы внешне походить на мафиози. Но даже после этого Моруа на съемках приходилось носить искусственный живот, чтобы достичь нужного сходства с Эскобаром.

Дорогой ценой

Брат Пабло Эксобара – Роберто де Хесус Эскобар Гавирия – потребовал беспрецедентные 1 миллиард долларов за использование имени Эскобара и самого термина «Narcos». По его словам, Netflix нарушил права семьи на интеллектуальную собственность. Кстати, Роберто – единственный выживший среди трех братьев, которые курировали наркотрафик Колумбии.

Документальность

Создатели сериала только формально предупреждают, что «любое сходство с реальными персонажами случайно», однако с первых титров демонстрируют документальные съемки, сохраняют реальные имена всех ключевых участников событий и углубляются в детали расследования и борьбы кланов.

Большое кино

Изначально создатели сериала планировали снять полнометражный художественный фильм. Однако уже в процессе стало понятно, что рассказать историю борьбы с Пабло Эксобаром слишком сложно за один фильм. Тогда и было принято решение делать многосерийную историю. Однако через некоторое время на экраны вышел и отдельный полнометражный фильм про закат группировки Эксобара.

Детокс

Выйти из роли жесткого и мстительного Пабло Эскобара оказалось не так легко. Чтобы вернуть прежний облик Вагнеру Маура пришлось сесть на строгую веганскую диету. Но куда тяжелее оказалось психологически выйти из ролики известного преступника и попрощаться с этим персонажем.

Критика семьи

Сериал категорически не понравился сыну Пабло Эксобара – Хуану Пабло. С некоторыми фактами он откровенно не согласился, например, с тем, что Эксобар продавал наркотики в Европу. После выхода сериала, когда герой с именем Хуана Эскобар был показан на экране, реальный сын Эскобара сменил имя на Себастьян Маррокен, чтобы избежать ассоциаций с печально известной фамилией.

NARCOS (трейлер).

Эскобар – в списке авторов

Пабло Эксобар настолько тщательно документировал собственную жизнь на фото и видео, поэтому создатели сериала, получившие доступ к архивам семьи, активно изучали все материалы. Полученные данные были использованы при создании костюмов, при выборе локаций и просто для вдохновения во время съемок.

Продлить законченную историю

Все знают реальную историю Пабло Эскобара, и что наркоторговец был убит снайперами Управления по борьбе с наркотиками в начале 90-х. Авторы проекта не могли изменить ход самой истории, а Netflix изначально заложил только два сезона на проект. Однако исполнительный продюсер Эрик Ньюман высказал свои сожаления о том, что не смог продлить жизнь экранного героя Эскобара. Третий сезон сериала вышел уже без главного героя, но продолжил рассказывать реальные истории войн наркоторговцев и борцов с наркотиками.

Для красного словца

На самом деле, вся линия про сотрудников наркополиции США Хавьера Пена и Стива Мёрфи в сериале выдуманная. Люди с этими именами действительно были там, действительно охотились за Пабло Эскобаром, но ничего, что показано в сериале, не делали и не говорили. Создатели проекта консультировались с реальными агентами Управления, но предпочли отказаться от документальности в пользу безбашенного и яркого сюжета.

Смотреть три сезона легендарной криминальной драмы Narcos и ее продолжение «Нарко: Мексика» можно также в онлайн-кинотеатре ViP Play. В России сериал Narcos распространяется по эксклюзивной лицензии GAUMONT TELEVISION.