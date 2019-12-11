2019-12-11T16:39:41+03:00
Экономика

Посылки из-за рубежа обложат дополнительными пошлинами

Министр финансов Антон Силуанов считает, что россияне слишком много покупают в иностранных интернет-магазинах
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Сейчас в зарубежных интернет-магазинах беспошлинно можно заказать вещей только на 500 евро в месяцСейчас в зарубежных интернет-магазинах беспошлинно можно заказать вещей только на 500 евро в месяцФото: Shutterstock
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Похоже, в правительстве нашли еще один способ пополнить казну. Уже накопленных триллионов Минфину, видимо, недостаточно. В ближайшие пару лет дополнительные деньги хотят собрать со всех россиян, покупающих что-либо в зарубежных интернет-магазинах.

Таможенные условия будут постепенно ужесточаться:

- С 1 июля 2020 года до 100 евро;

- С 1 января 2021 года до 50 евро;

- С 1 января 2022 года - до 20 евро.

По некоторым данным, это предложение Силуанова уже одобрил премьер Дмитрий Медведев. Но оно еще может поменяться, уточнили ТАСС в аппарате правительства.

- Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: «В целом - согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, - рассказал пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Самая популярная торговая площадка, которой пользуются россияне, - это китайский AliExpress. По ее данным, в прошлом году что-либо покупали на этом сайте и получали товары почтой более 20 миллионов наших граждан. А есть еще и другие подобные сайты. Всего, по оценкам российской Ассоциации компаний интернет-торговли, объем российского рынка трансграничной торговли составляет 500 млрд рублей в год.

Напомним, сейчас в зарубежных интернет-магазинах беспошлинно можно заказать вещей только на 500 евро в месяц и/или до 31 кг в месяц. С 2020 года условия поменяются. Сумма снизится до 200 евро. Но это ограничение будет распространяться на каждую посылку. Их количество в месяц не ограничено. Беспошлинный вес посылки не изменится - 31 кг.

Если вес или стоимость посылки превышают нормативные значения, придется заплатить пошлину. С 2020 года она составит 15% от превышения по сумме, и не меньше двух евро за каждый дополнительный килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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