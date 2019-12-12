Любить, как Меньшов Алентову: 7 самых крепких звездных пар

40-50 в браке — сущая ерунда, если вы любите друг друга и готовы переносить испытания судьбы вместе. Своим примером это подтверждают десятки знаменитостей. «КП» собрала самых терпеливых и любящих.

Владимир Меньшов и Вера Алентова: 57 лет вместе

Начинающая актриса, приехавшая из холодного Котласа (Архангельская область) в Москву, поступила в Школу-студию МХАТ в 19 лет. А уже на втором курсе вышла замуж за 23-летнего однокурсника Владимира Меньшова, поступившего в мастерскую с четвертой попытки. Потом у Веры Валентиновны была главная роль в фильме «Москва слезам не верит», у Владимира Валентиновича — «Оскар» за эту работу, у них вместе — дочь Юлия, тоже ставшая актрисой, и внуки Андрей и Таисия. Пара недавно отметила золотую свадьбу (50 лет вместе) и не скрывает, что однажды им пришлось разойтись на четыре года, потом венчаться, и всю жизнь пытаться перебороть характер друг друга.

Владимир Меньшов и Вера АлентоваФото: Мила СТРИЖ

Адриано Челентано и Клаудиа Мори: 55 лет вместе

Харизматичный итальянец Челентано познакомился с Клаудией Мори (красивая и фигуристая, похожа на Орнеллу Мути, с которой актер потом сыграл в «Укрощении строптивого») в 1963 году на съемках фильма «Один странный тип». Именно таким он ей и показался. Как и Адриано, девушка пела и играла в кино, но пиетета перед эпатажным парнем не испытывала. Кто знал, что через год они поженятся, потом обвенчаются - ночью, чтоб избежать внимания папарацци, и будут вместе до сих пор. Говорят, после съемок в «Укрощении строптивой» Мути развелась с мужем и ждала симметричного шага от Челентано. Но он от жены так и не ушел. В итоге у пары полувековой стаж брака и трое детей: Розита, Розалинда и Джакомо.

Никита и Татьяна Михалковы: 46 лет вместе

Импозантный Никита, блиставший в советском кино с самой сочной юности, заприметил модницу Татьяну в в Доме кино на премьере фильма Ролана Быкова «Телеграмма», на дворе был 1971-й год. Фигуристая девушка работала манекенщицей в Общесоюзном доме моделей, познакомил их Андрон, старший брат Никиты. Обаяние, усы, энергетика Никиты Сергеевича снесли голову 24-летней любимице Вячеслава Зайцева. Михалков приходил на показы и красиво ухаживал, она дождалась его из армии, а на съемках гениального вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих» в 1973 году в Грозном они сыграли свадьбу, обменявшись медными кольцами - других не было. С тех пор и не расставались. Уже потом Никита Сергеевич получил «Оскар», заменил медные кольца на золотые, а семейное древо Михалковых с тех пор приросло множеством ветвей: дочери Анна и Надя, а также сыновья Артем и Степан нарожали им в итоге девять внуков и одного правнука.

Никита и Татьяна МихалковыФото: Мила СТРИЖ

Михаил Боярский и Лариса Луппиан: 44 года вместе

Одна из самых ярких пар советского кино до сих пор вместе служит в Театре им. Ленсовета в Петербурге. С недавних пор Лариса Регинальдовна еще и руководит этим театром. А начиналось все в начале 70-х, там же. В 1973 году на сцене Театра Ленсовета ставили мюзикл Геннадия Гладкова «Трубадур и его друзья», где Трубадура играл Михаил Боярский, а принцессой стала Лариса Луппиан. Роман развивался бурно, и в 1977 году пара сыграла свадьбу, но не так, как принято сейчас, а тихо, скромно и не афишируя — вдруг помешает службе? Уже потом был Д'Артаньян, страшная авария, когда Боярский вылетел из окна машины, сын Сергей и дочь Лиза, внуки Катя и Андрей. Это прозвучит странно, но в 1985 году пара разводилась… чтобы решить квартирный вопрос. Несмотря на обилие слухов о разладе, актеры снова поженились в 2009 году.

Михаил Боярский и Лариса ЛуппианФото: Михаил ФРОЛОВ

Джефф Бриджес и Сьюзен Гестон: 42 года вместе

Будущий обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Джефф семь лет отработал в Службе береговой охраны США, а потом твердо пошел по актерской дорожке. И в перерыве на съемках боевика «Ранчо Делюкс» в 1974 году он с коллегами обедал в закусочной, где и увидел Сьюзен. Она была неотразима: стройная и белокурая, с жутким фингалом под глазом и сломанным носом. Девушка работала официанткой и недавно попала в аварию, но это не помешало Бриджесу разглядеть в ней ту самую, с которой нужно прожить всю жизнь. Он долго ухаживал за ней, потом перевез в Лос-Анджелес, а в 1977 году они поженились. Для обоих это был первый брак, в котором чуть позже появились трое дочерей: Изабель Энни, Лили Джессика и Хейли Роузлуиз, а потом и внучка Грэйс. «Наш главный секрет - уметь слушать друг друга, - признает актер. - Возможно, не до конца понимать, но стараться услышать другого! Зачем становиться сиамскими близнецами, если каждый человек - целая вселенная, полная загадок и тайн?».

Джефф Бриджес и Сьюзен ГестонФото: EAST NEWS

Мерил Стрип и Дон Гаммер: 41 год вместе

Вовсе не эталонная голливудская красотка Мерил Стрип встретила будущего мужа в самый неподходящий для этого момент. Она только потеряла возлюбленного: актер Джон Казале («Крестный отец», «Охотник на оленей») скончался после длительной болезни в 42 года. И Стрип не знала, как утолить горе. Ей даже негде было жить — в старую квартиру вернуться актриса не могла. Тогда брат Гарри познакомил Мерил с другом - скульптором Доном, дома у которого можно было пожить, пока он был в Европе. Началось все с эпистолярного романа: Стрип начала писать Гаммеру письма, что-то вроде отчетов, пока он был в отъезде. А закончилось свадьбой в 1978 году. «Она была совершенно раздавлена смертью Джона Казале, - говорил Дон. - Я сделал все, что мог, чтобы помочь ей, но довольно скоро обнаружил, что влюблен». Мама Мерил назвала свадьбу слишком скоропалительным решением и ошиблась - пара больше 40 лет счастлива вместе, у них родилось четверо детей: Мэми, Грейс, Луиза и Генри.

Мерил Стрип и Дон ГаммерФото: EAST NEWS

Оззи и Шэрон Осборн: 37 лет вместе

Одна из самых взбалмошных пар образовалась еще до того, как Оззи стал рокером и князем тьмы. Ему было 20, ей — 15! Отец девушки был менеджером Black Sabbath, когда Оззи еще был лохматым чудилой, никто и подумать не мог, что из него вырастет суперзвезда. Шэрон, отиравшаяся у группы, пережила все его загулы, беспорядочные связи с поклонницами и даже первый брак с моделью Тельме Райли, от которой у музыканта родилось двое детей. Шэрон дождалась своего сумасшедшего во всех смыслах слова счастья — в 1982 году Оззи женился на ней. В жизни этой героической женщины было все: риск гибели при родах, реальная опасность быть удушенной Оззи (он даже попал под арест за это), реалити-шоу «Семейка Осборнов», тяжелое ДТП мужа с множеством травм, его болезнь Паркинсона и ее рак, и тем не менее десятки лет счастья и, как результат, дети —Джек, Кейли, Айми.