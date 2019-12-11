2019-12-11T18:04:22+03:00
Общество

Охотникам разрешат луки и арбалеты

В Росгвардии запускают электронную систему, которая начнет отслеживать историю оружия от конвейера до момента утилизации
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В качестве охотничьего оружия, гражданам, являющимся владельцами огнестрельного и пневматического охотничьего оружия, начиная с 30 января 2020 года, будут разрешены луки и арбалетыВ качестве охотничьего оружия, гражданам, являющимся владельцами огнестрельного и пневматического охотничьего оружия, начиная с 30 января 2020 года, будут разрешены луки и арбалетыФото: Shutterstock
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Росгвардия озвучила законодательные инициативы связанные с оборотом оружия, которые вступят в ближайшее время. Они прозвучали на Координационном совете под председательством заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковника полиции Сергея Лебедева.

- Так, в результате изменений, внесенных в закон "Об оружии", уточнен порядок оборота наградного оружия, а в качестве охотничьего оружия, гражданам, являющимся владельцами огнестрельного и пневматического охотничьего оружия, начиная с 30 января 2020 года, будут разрешены луки и арбалеты, - заявил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор полиции Анатолий Маликов.

Кстати, с разрешенными арбалетами и луками будет не все просто. Сила натяжения дуги лука должна быть не более 27 килограмм-силы (кгс), а арбалета – не более 43 кгс. Документы на них надо будет носить с собой. За все, что мощнее и выше будет требовать специального разрешения. Без него грозит все та же уголовная статья.

На заседании была затронута еще одна актуальная тема, связанная с цифровизацией контрольной (надзорной) деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.

- Росгвардией уже проводятся необходимые мероприятия, предусматривающие создание электронной системы контроля за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Она будет создана на базе отечественных технологий и будет способна оперативно обрабатывать значительные массивы информации, - отметил врио заместителя начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии полковник полиции Константин Пучков.

Как стало известно "КП", каждый боевой ствол будет отслеживаться от конвейера завода изготовителя до момента утилизации.

В заседании Координационного совета приняли участие депутаты Государственной Думы России Александр Хинштейн и Владислав Резник.

По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Васильевича Золотова эти депутаты Госдумы были награждены за свою работу памятными медали "50 лет со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы" (юбилей отмечался в этом году).

ИСТОЧНИК KP.RU

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