Ангела Меркель - Владимиру Путину: Сегодня ты победитель

Прошедшая в Париже 9 декабря встреча «нормандской четверки», где собрались лидеры России, Украины, Германии и Франции (чтобы решить проблему конфликта на Юго-Востоке Украине), начинает обрастать легендами и тайнами. Вчера в прессе появилось сообщение, которое мгновенно разлетелось по всем западным изданиям.

Когда после почти шестичасовых переговоров главы стран-участниц «нормандского формата» шли на совместную пресс-конференцию, канцлер Германии Ангела Меркель сказала президенту России Владимиру Путину: «Сегодня ты победитель...».

Как описывают журналисты, это было сказано «без особой радости».

Первым, кто рассказал о реакции немецкого канцлера, был журналист издания «Коммерсант» президентского пресс-пула Андрей Колесников. Правда, сам он этих слов не слышал.

- Мне рассказал человек, который слышал это (слова Меркель - Авт.) своими ушами. И никаких сомнений в точности цитаты, у меня нет, - заверил «КП» Колесников.

Впрочем, не все были согласны с такой оценкой прошедших переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский, под конец саммита «нормандской четверки» солидно охрипший, назвал переговоры с Владимиром Путиным «ничьей».

- Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что ничья, - отметил украинский лидер.

В Кремле и вовсе посчитали неуместным искать «победителей».

- Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Все преследовали одну цель - возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, - прокомментировал пресс-Секретарь президента России Дмитрий Песков.