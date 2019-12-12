2019-12-11T18:57:05+03:00
Общество

В Липецкой области более четырех тысяч школьников приняли участие в проекте «Здоровая физкультура»

Специалисты обследовали детей и подобрали оптимальный для них уровень физической активности
Ксения БОГДАНОВА
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В течение года специалисты обследовали школьников. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.В течение года специалисты обследовали школьников. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.
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В Липецкой области завершился масштабный региональный проект «Здоровая физкультура»: в течение года специалисты обследовали школьников и подбирали для каждого ребенка оптимальный уровень физической активности. Итоги проекта подвели 10 декабря в школе №72 областного центра. Известный липецкий спортсмен, мастер спорта по боксу и рукопашному бою Михаил Дриновский провел для ребят открытый урок физкультуры.

Главная цель проекта - привлечь к занятиям спортом абсолютно всех школьников, даже тех, кто освобожден от уроков физкультуры по медицинским показаниям - чтобы они могли заниматься наравне с остальными сверстниками. Программа «Здоровая физкультура» стартовала в марте 2019 года в пилотном режиме по инициативе облздрава и регионального управления образования. К проекту также присоединились Ассоциация медицинских работников и врачи - волонтеры. Для проведения эксперимента выбрали четыре средних школы: две - в Липецке, и две - в Ельце. Участниками проекта стали около 4 тысяч школьников Липецкой области.

Первый этап программы предусматривал исследование здоровья детей. Специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера изучили медицинские карточки ребят, отнесенных к специальной медицинской группе и имеющих освобождение от уроков физкультуры. Врачи сгруппировали школьников по наиболее часто встречающимся заболеваниям. А затем разработали для каждой группы специальный комплекс упражнений. Так появились разминки для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, органов дыхания и органов зрения.

На втором этапе врачи обследовали каждого конкретного ребенка. Детей измеряли и взвешивали, тестировали и проводили медицинский осмотр. По итогам медики давали школьникам рекомендации по питанию, режиму физических нагрузок, а также рассказывали о комплексе упражнений на общее укрепление организма. В течение года учителя проводили специальные занятия с детьми, освобожденными от физкультуры. Предполагается, что разработанные липецкими специалистами комплексы упражнений для разных групп заболеваний в будущем внедрят в широкую практику среди школ региона.

Здоровый образ жизни и массовый спорт — один из приоритетов областных властей. В регионе ведется активная работа по привлечению к занятиям физкультурой и детей, и взрослых.

- У липчан есть много вариантов, как достойно провести свободный вечер или выходные, - считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - И мы будем продолжать строить в городах и районах бассейны, ледовые и многофункциональные спортивные площадки для детей и взрослых. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья – задача, которую необходимо решать совместными усилиями.

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