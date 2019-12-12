2019-12-12T03:12:29+03:00
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Продолженье - мать ученья

19-й сезон «Тайн следствия» еще скучнее прежних
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Фото: Канал Россия 1Фото: Канал Россия 1
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Когда смотришь на Анну Ковальчук, хочется шагнуть в кадр и спросить: «Дама, а вы каким тональным кремом пользуетесь?» Потом про помаду, потом - где жакеты заказывает. Про диету опять же. Про комплекс упражнений для поддержания талии. Ведь Анна Ковальчук фантастически красива. Единственное, о чем совсем неинтересно узнавать, - это что будет с героиней Марией Швецовой в продолжении «Тайн следствия».

В анонсах - «непредсказуемые повороты сюжета и крутые перемены в судьбе главной героини», напряженность и динамичность. На данный момент самыми динамичными эпизодами с участием Марии являются ее спуски или подъемы по лестнице, приподнимание изящной кисти к безупречному лицу и поправление несуществующей пряди волос, якобы выбившейся из залакированной прически. В менее острые минуты Швецова разговаривает из дома по скайпу на фоне кухонного кафеля или сидит в кабинете, допрашивая кого-то ровным, хорошо поставленным голосом. В минуты особого волнения Мария может сказать «хм!» и резко положить ручку на стол. Но тут же одумается, возьмет ручку и запишет что-то очень важное в блокнотик.

Вы замечали, что есть сарказм при использовании слова «глубокомысленно»? Это же никогда не сообщается про действительно глубокие мысли в реплике. Но я не удивлюсь, если в сценарии все детали поведения героини в скобочках пояснены примерно так: «Она глубокомысленно посмотрела на Курочкина». «Она проницательно взглянула в глаза подозреваемому». «Она многозначительно промолчала». А дальше актриса Анна Ковальчук, вооружившись опытом предыдущих восемнадцати сезонов, начинает играть в «неподвижную нижнюю челюсть», выдающую, как известно по песенке Кима из фильма «Сватовство гусара», «отсутствие чувств».

И ведь смотрят люди годами (мне попадались группы фанатов в соцсетях). Обсуждают, что будет дальше. Так объясните мне, милые, хотя бы, что не дальше будет, что сейчас там происходит? Один из группы выпил кофе, другой выпил кофе. Опер залез в машину, чтобы за кем-то следить, снова выпил кофе, увидел подозреваемого, сказал напарнику: «За ним!» Поездили по Санкт-Петербургу. Позвонили Швецовой, удивились ее мудрости, зависли до конца рекламы в этом сладостном ощущении. А я глубокомысленно подумала: «Сегодня обойдусь без снотво…»

«Тайны следствия-19». Понедельник - четверг, 21.00. Россия 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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