Из пакетов и песка. В России запустили производство экологичных уличных скамеек

Производство уличных лавочек из смеси песка и переработанного полиэтилена запустили в Нижнем Новгороде. На изготовление одной скамьи уходит порядка 80 килограммов песка и целых пять тысяч пакетов.

Бывший в употреблении полиэтилен дробят и смешивают с песком в соотношении примерно 30/70. Полученную смесь отправляют в экструдер — это такое устройство, напоминающее одновременно и печь и мясорубку. На выходе из смеси пакетов и песка получается некое вещество, по консистенции напоминающее глину. Затем сырье вливают в форму, чтобы с помощью пресса придать изделию форму той или иной детали. А когда все остывает, детали соединяют между собой и красят.

Сообщается, что изготовленная таким образом уличная мебель не только не уступает по прочности обычным деревянным лавочкам, но и превосходит их, а срок службы таких изделий в разы дольше.