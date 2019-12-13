2019-12-13T11:36:30+03:00
Общество

Глава Карелии Артур Парфенчиков выйдет в Госдуму с предложением сделать 31 декабря выходным для всей России

В Карелии такое решение уже принято
Ксения БОГДАНОВА
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Артур Парфенчиков пообещал сделать 31 декабря в Карелии выходным днем.Артур Парфенчиков пообещал сделать 31 декабря в Карелии выходным днем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал сделать 31 декабря в республике выходным днем. Об этом решении он рассказал 12 декабря на своей странице в Инстаграме. По словам губернатора, правительство Карелии готовит документ, который перенесет рабочий день со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

- 31 декабря в России предлагаю сделать нерабочим праздничным днем, - написал Артур Парфенчиков в соцсети. - В этом году 31 декабря выпал на вторник. Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен – всем нам хотелось бы провести этот день с семьей и друзьями, спокойно подготовиться к встрече Нового года. Согласно документу, который в настоящее время готовится в Правительстве Карелии, предлагаю сделать 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря - рабочим.

Глава республики также отметил, что вопрос с рабочим днем в канун Нового года следует решить раз и навсегда на федеральном уровне. Поэтому Артур Парфенчиков собирается выйти в Госдуму с предложением внести поправки в трудовой кодекс.

- Считаю, что этот вопрос нужно решить комплексно и уже не возвращаться к нему ежегодно. Поэтому сейчас вместе с депутатами Законодательного собрания готовим законопроект, с которым будем выходить в Государственную Думу РФ. Предлагаем внести изменения Трудовой Кодекс и навсегда включить 31 декабря в перечень праздничных нерабочих дней для всех субъектов нашей страны, - рассказал глава Карелии.

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С 2020 года 31 декабря в России предлагаю сделать нерабочим праздничным днем. В этом году 31 декабря выпадает на вторник. Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен
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Официально 31 декабря в России — трудовой день, и ради праздника россиянам полагается только одно послабление: по закону сотрудники могут уйти с работы на час раньше. Однако главы регионов могут проявить инициативу и подарить жителям выходной накануне Нового года, закрепив это соответствующим документом. Решение сделать 31 декабря выходным днем уже приняли губернаторы Ленинградской, Псковской, Кировской, Томской и Владимирской областей, а также глава республики Крым. Первый рабочий день после Нового года выпадает на четверг, 9 января.

Ранее вопрос о выходном дне 31 декабря прокомментировал Владимир Путин. Президент России ответил него во время встречи с представителями Совета по правам человека. Глава государства отметил, что он услышал эту просьбу, но времени для принятия решения в этом году слишком мало.

- Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал, - подчеркнул президент.

В конце ноября с предложением сделать последний день года нерабочим также выступили депутаты ЛДПР. Однако министр труда РФ Максим Топилин пояснил, что эта процедура связана с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому в этом году сделать 31 декабря выходным уже не получится. По словам министра, скорее всего, правительство рассмотрит этот вопрос на следующий год в октябре. При этом Максим Топилин добавил, что сделать 31 декабря выходным может любой работодатель по собственной инициативе.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Парфенчиков предложил радикальное решение на всю Россию"

- Действительно, внезапно появилось поветрие среди губернаторского корпуса на признание ближайшего 31 декабря выходным, - считает директор Агентства политического права и управления, политтехнолог Алексей Васильев. - Парфенчиков предложил радикальное решение на всю Россию - признать этот день навсегда выходным. Кто-то скажет - популизм. Но ведь в реальности никто не работает 31 декабря! Идея узаконить это лежала на поверхности, но пока никто так решительно об этом не заявил. Далее ход за федеральным законодателем.

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