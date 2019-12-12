Автор «Мулен Ружа» и «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурманн, известный по пышным экранизациям «Ромео и Джульетты» и «Великого Гэтсби», а также по мюзиклу «Мулен Руж», готовится снимать экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Правда, фильм выйдет только через несколько лет - сейчас Лурманн занят подготовкой к съемкам биографического фильма об Элвисе Пресли для студии Warner Bros.

- На протяжении почти 20 лет я думал об этом романе, и долго пытался приобрести права на эту выдающуюся книгу, - сказал Лурманн. - Я в восторге от того, что у меня наконец есть возможность сделать интерпретацию этой грандиозной книги.

Над фильмом Лурманн будет работать вместе с российским продюсером Светланой Мигуновой-Дали (на ее счету «Легенда № 17») и американкой Грейс Ло. Пока неизвестно, кого Лурманн собирается пригласить на главные роли, сообщает сайт Deadline.

Рома Булгакова экранизировали несколько раз: свои версии сняли Юрий Кара, Владимир Бортко, югослав Александр Петрович и поляк Мацей Войтышко, также мотивы романа были использованы Анджеем Вайды в фильме "Пилат и другие". Сейчас над новой экранизацией книги работает режиссер той самой «Легенды № 17» Николай Лебедев.