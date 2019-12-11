2019-12-12T11:57:49+03:00
Общество

Ксения Ненашева: С современными детьми, нужно быть на равных, ловить их волну

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Среди участников конкурса - команда Ксении Ненашевой, учителя информатики школы № 1 алтайского села Кулунда.

Ксения Ненашева, учитель информатики школы № 1 алтайского села Кулунда. Фото: Архив К. НЕНАШЕВОЙ

Ксения Ненашева, учитель информатики школы № 1 алтайского села Кулунда. Фото: Архив К. НЕНАШЕВОЙ

- Ксения, как вы решили стать учителем?

- Моя бабушка была учителем русского языка и литературы. Папа - учителем истории. Поэтому, кем я стану в будущем, других вариантов даже не обсуждалось. Я чуть ли ни с пеленок знала, что стану учителем. Правда, если до старших классов я думала, что пойду по стопам отца и стану историком, то потом все-таки поняла, что к точным наукам меня больше тянет. - Почему участвуете в конкурсе «Учитель будущего»? - Для меня очень важно быть не просто хорошим учителем, но и соответствовать параметрам учителя будущего. Сейчас все очень быстро развивается, поэтому важно идти в ногу со временем. Также интересно узнать инновационный опыт коллег. Поделиться своим. Участие в подобных конкурсах очень сильно мотивирует, помогает развиваться.

- Как вы видите развитие профессии учителя в будущем?

- Нынешнее поколение - это другие дети, не такие, как были мы с вами. Я смотрю на подрастающих малышей - те еще более продвинутые. Поэтому современных детей нужно учить по-новому, быть с ними на равных, ловить их волну, но при этом уметь сохранять свой авторитет. Тенденция такова: учитель должен научить ребенка учиться самостоятельно.

- Не боитесь, что при таком раскладе однажды учителя вообще будут не нужны?

- Несмотря на идущую в мире роботизацию, профессия учителя всегда будет. Ни один искусственный разум не сможет ответить абсолютно на все вопросы ученика, человеческое общение ничто не заменит. Но нам, учителям, тоже нужно совершенствоваться, придумывать и вводить новые формы обучения, уметь зацепить интерес ребят, которым сейчас в сети доступен весь мир. И такие конкурсы, как «Учитель будущего», думаю, в этом очень помогут.

КОММЕНТАРИЙ

Максим Костенко, министр образования Алтайского края:

- В Алтайском крае сложилась целая система региональных профессиональных педагогических конкурсов. Все они, так или иначе, подчеркивают роль личности учителя в организации учебного и воспитательного процессов, а также в жизни школы. «Учитель будущего» - это конкурс 21 века, который предполагает умение педагога работать в системе так называемых «4К»: креативность, критическое мышление, коммуникабельность и коллаборация. Не секрет, что командная работа, которая лежит в основе конкурса, помогает добиться более высоких результатов. Что особенно важно - после пересечения финишной прямой конкурса работа продолжится в виде серьезной методической поддержки - курсов повышения квалификации, общения с педагогами-новаторами со всей страны. На мой взгляд, сейчас очень важно, чтобы учителя были погружены в научно-образовательную среду инновационных педагогических знаний. Ксения Ненашева, учитель информатики школы № 1 алтайского села Кулунда.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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