Что нужно знать об этапах конкурса «Учитель будущего»

Важно! В конкурсе «Учитель будущего» нет ограничений. Участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

Регистрация команд (до 31 декабря): по три участника из одного общеобразовательного учреждения (от одной школы может быть несколько команд).

1 этап (с 21 по 31 января) - онлайн тестирование: предметное, психолого-педагогическое и тест по культуре речи. Каждый член команды получает свои баллы, которые суммируются в рейтинг команды.

2 этап (с 14 февраля по 22 марта, полуфинал) - «педагогический триатлон»: дебаты 2.0, методический конструктор и кейс-игра.

3 этап (апрель, финал) - 100 команд-финалистов пройдут конкурсные испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в стиле TED.

Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Все подробности о конкурсе ЗДЕСЬ.