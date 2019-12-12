Одинокий миллионер желает познакомиться

Эта история сложилась из целой переписки, которую мы две недели вели с одним читателем. Сначала говорили о том, как он мечтает найти любимую женщину и как трудно ее найти в нашем черством мире, а потом открылись всякие интересные вещи...

«Не хотите написать заметку о парне с доходом больше миллиона рублей в месяц, которому не с кем даже в кино сходить?

Вот вам история. Моя личная жизнь в юности складывалась как у всех. Сначала большая школьная любовь, которая закончилась ничем (девушка вышла замуж за парня постарше, из соседнего города). Потом пустота, и зарабатывание денег, так как мужчина без денег и погон - это не Мужчина, а жалкое животное.

Я всегда был «отличником». Золотая медаль в школе, красный диплом МГУ, стажировки за границей. Поэтому друзей у меня очень немного: алкоголь употребляю мало, громкую поп-музыку не люблю, в night-клубах мне не интересно. Монашеский образ жизни, конечно, не вёл, но и ничего серьёзного не возникало. И только в 2018 году вдруг увидел ее. Я сразу почувствовал, что вот с ней я прожил бы жизнь! Но она, к сожалению, этого не увидела. Расстались. Теперь мы уже почти два года не вместе, хотя живем в одном подъезде. Все эти два года я пытаюсь доказать, как сильно её люблю, а она пытается объяснить, что мы не пара. Я привык всегда ломать мир под себя, чтобы всё было так, как я решил. Но здесь ничего не получается!

Буквально пару часов назад возвращался домой, и вижу её, выходящей из какой-то машины с большой красной розой... Мало того, завидев меня, вернулась к машине, водитель, парень лет 25-28, вышел, и она его демонстративно поцеловала, но в дом пошла вслед за мной (я бы в такой ситуации, на её месте, нарочно задержался бы минут на пять). В лифте, чтобы не молчать, вынужден был задавать «светские» вопросы про «как жизнь». С той стороны – никакого желания отвечать. Какая-то подчёркнуто чужая и посторонняя.

И никого лучше неё нет, хотя я честно пытался искать. А сейчас даже искать надоело... До предела осточертели эти «знакомства», всё одно и то же. Девушки либо очень заносчивые (много ухажёров), либо ищут «папу» своему ребенку, и на всё уже согласны, но я не желаю растить чужих детей. Мне важно, чтобы все дети моей жены - были мои. Это правильно. Ведь её же Господь создал из моего ребра, в помощь мне, а не чужим мужикам. Причем я, в отличие от Адама, уже не юноша, и смогу правильно организовать нашу жизнь, освободить ее от бытовухи.

Артем, 45 лет».

Я выспросила Артема, что же так зацепило его в этой барышне, от которой он не может отлепиться два года. Выяснилось: она сильно похожа на ту самую, «школьную любовь». И тут паззл сложился.

Это она, любовная зависимость. В иллюзорном мире Артема - «настоящее чувство». А в нашем грешном мире - особая сексуальная ориентация. На один типаж - и внешний, и психологический.

Я представляю себе этих несчастных женщин, с которыми наш автор знакомится в интернете. Ах, какой приятный мужчина! Только странный: смотрит мимо, комплименты говорит самые общие, как продавцу-кассиру в универсаме. А наутро растворяется в тумане.

Часто любовно зависимых, кстати, путают с геями.

В одном из сообщений Артем признался, что еще и не жил на свете. Миллион зарабатывает, а работу не любит, увлечений нет. Правильно, какие увлечения, когда смысл жизни с тобой в одном лифте ездит. Эдак можно еще сорок лет в лифте прокататься.

Но я бы все-таки попыталась разобраться, почему у вас, Артем, такая нездоровая реакция на плохое отношение.

Здоровая реакция: «Мы не пара? Ну, я пошёл». А ваши попытки доказать обратное означают, что у вас какой-то травмирующий сценарий в голове засел. Может, та самая школьная любовь. А может, и в детстве что-то. Некоторые психологи считают: жизненный сценарий у человека закладывается до семи лет. Как бы то ни было, ваша психика с тех пор на похожие ситуации реагирует бурным сопротивлением. Вы бросаетесь в бой, думая, что поступаете, как сильный мужчина, боретесь за женщину мечты и проч.

А на самом деле это - проявление невроза, девушка вообще ни при чем. Это ваш мозг внушает вам дурацкую стратегию поведения. Избавляйтесь от нее скорее, и айда к нам, живым людям!

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими советами Артему. Что думаете? Не скрывайте! И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru.