2019-12-12T14:02:07+03:00
Звезды

Модный парад на юбилее Эмина Агаларова: Стивен Сигал, Стас Михайлов, Алексей Чумаков гордятся стильными женами

Музыкант устроил вечеринку в честь 40-летия
Инна ФЕДОТОВА
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Эмин Агаларов с женой и сыновьями.Эмин Агаларов с женой и сыновьями.Фото: Предоставлено организаторами
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Эмин Агаларов отметил 40-летие десятым большим концертом в «Крокусе» и презентацией альбома «Девочка моя». По традиции особое место в концерте Эмина заняла песня «Синяя Вечность» Муслима Магомаева - вчера подарить цветы после ее исполнения вышла Тамара Ильинична Синявская. Среди гостей концерта в Москве впервые были дети Эмина - Али, Микаил и Афина. Поддержали именинника родители и супруга.

После аншлагового концерта друзья и близкие собрались на вечеринку, чтобы поздравить именинника.

Валерия с Иосифом Пригожиным, Егором Кридом и Гариком Харламовым. Фото: Предоставлено организаторами

Валерия с Иосифом Пригожиным, Егором Кридом и Гариком Харламовым.Фото: Предоставлено организаторами

Конечно, было много коллег из шоу-бизнеса. «С днем рождения! Ты невероятный друг, красивый мужчина, талантливый бизнесмен и очень самоироничный и горящий артист. Будь здоров и не разочаровывайся в людях!» - поздравила Эмина Юлия Ковальчук. Хрупкая Юлия традиционно выбирает самые популярные образы героини сериала «Секс в большом городе» Сары Джесики Паркер, на которую Ковальчук очень похожа внешне. В этот раз Юля была в классических джинсах, нарядной блузке и в туфлях с глубоким V-образным вырезом, которые визуально удлиняют ноги на пять сантиметров.

Любовь Успенская. Фото: Предоставлено организаторами

Любовь Успенская.Фото: Предоставлено организаторами

Валерия знает толк в моде - в гардеробе она оставила шубку из эко-меха с модным анималистическим принтом. Но и блузка у певицы демонстрирует этот трендовый принт зимы. Супруга Стаса Михайлова Инна и певица Любовь Успенская выбрали самый модный цвет 2020 года и грядущий новогодней ночи - чистый белый, к которому, кстати, очень идут бриллианты.

Стас Михайлов с женой Инной. Фото: Предоставлено организаторами

Стас Михайлов с женой Инной.Фото: Предоставлено организаторами

Стивена Сигал традиционно все вечеринки посещает с супругой Эрденетуя, которая была в шелковом наряде, декорированном серебряной вышивкой.

Стивен Сигал с супругой. Фото: Предоставлено организаторами

Стивен Сигал с супругой.Фото: Предоставлено организаторами

Гости пели и танцевали до утра. Когда твои друзья музыканты, то заботиться заранее о программе не нужно: всю ночь пели Глюкoza, Любовь Успенская, Артур Пирожков, Джиган, Леонид Агутин. В конце праздника Эмин пригласил на сцену супругу Алену, которой посвятил песню «Нежная».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Предоставлено организаторами

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.Фото: Предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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