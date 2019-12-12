2019-12-12T15:59:09+03:00
Экономика

Саботаж среднего чиновника: почему у нас выходит регуляторная гильотина наоборот

Заставить бюрократию своими же руками лишить себя полномочий невозможно, считает политолог Георгий Бовт
Алексей ИВАНОВ
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Журналист, политолог Георгий Бовт на радио `Комсомольская правда`.Журналист, политолог Георгий Бовт на радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Штрафы на российский бизнес могут вырасти в 5-10 раз после вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях. В частности, больше придется платить за непредоставление информации различным контролирующим органам невыполнение их предписаний.

Российский политолог в эфире Радио «КП» Георгий Бовт объяснил, почему все слова о снижении административного давления на бизнес в России не воплощаются в реальность.

- Как только впервые появился термин «регуляторная гильотина», я сразу сказал, что нельзя руками чиновников сократить их же полномочия и влияние, в том числе коррупционное, на бизнес. Неизбежно будет саботаж. И сейчас это происходит: с одной стороны, они делают вид, что выполняют решение премьера и президента о снижении административных барьеров. И тут же выдумывают, чем компенсировать свои потери. Теми же возросшими суммами штрафов.

Или мы видим, что формально сократилось число плановых проверок бизнеса. Но и одновременно выросло число проверок внеплановых. Таких лазеек себе чиновники оставят множество.

Представьте: приходит проверяющий, и говорит предпринимателю: «Милок, да у тебя штрафов на 500 тысяч рублей. Если хочешь - можем, сойтись на 200 тысячах. А хочешь - иди в суд. Посмотрим, что ты там сможешь выиграть. А пока ты штраф не хочешь платить, мы у тебя счет арестуем, а средства эти спишем во внесудебном порядке».

И таким макаром никакого частного бизнеса в нашей стране вовсе не останется. А его роль будут исполнять только госкорпорации, разного рода государственно-частные партнерства, да фирмы губернаторов и вице-губернаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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