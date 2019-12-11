2019-12-12T17:13:03+03:00
Общество

Татьяна Шарашова: В нашей профессии нельзя работать с холодной душой

Конкурс «Учитель будущего» реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование»
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Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Приангарье представит команда учителя русского языка и литературы Татьяны Шарашовой из специальной (коррекционной) школы № 14 Иркутска. С ней вместе борются за победу педагогорганизатор Александр Забков и социальный педагог - учитель физической культуры Ольга Бадеева.

Опыт за плечами Татьяны Шарашовой солидный. После окончания Иркутского пединститута в 1988-м она работает с особыми детьми - с теми, кто имеет нарушения в развитии.

- Я даже работой это назвать не могу, это именно служение детям, - говорит она.

Стать педагогом Татьяна решила еще в детстве. В школе же была и первая практика. Помните «учебно-производственные комбинаты»? На УПК старшеклассникам давали начальную профессиональную трудовую подготовку. Ребята учились быть водителями, поварами, швеями… Татьяна тогда выбрала детский сад и в качестве помощника воспитателя даже получила первую зарплату: 18 рублей. Получку отдала маме. Ну а сама поехала поступать в пединститут в Иркутск - единственный на восточном рубеже страны, где тогда готовили педагогов-дефектологов, логопедов и тех, кто работает с особыми детьми. В те времена - профессия престижная, конкурс бешеный.

Татьяна Шарашова, учитель русского языка и литературы специальной (коррекционной) школы № 14 Иркутска. Фото: Архив Т. ШАРАШОВОЙ

Татьяна Шарашова, учитель русского языка и литературы специальной (коррекционной) школы № 14 Иркутска. Фото: Архив Т. ШАРАШОВОЙ

- Ни разу не пожалела о выборе, - продолжает Татьяна Николаевна. - Хотя с первого курса поняла, что все непросто. Однажды, будучи студенткой, пришла на практику в школу, где учатся дети с ДЦП. И как я потом плакала от осознания, что умнейшие ребятишки заключены в немощную оболочку. Так хотелось помочь...

Первое место работы - детский садик для глухих воспитанников, где занимались с ними по особой системе. Педагог заменял «уши» ребенка, а они учились читать по губам. Словом, больше, чем учитель.

- У нас нельзя работать с холодной душой, - признается она. - Дети чувствуют равнодушие. Бывает, ребенок ничего не хочет. А ты заставляешь его вывести букву, потом слог и вот уже хвалишь, словно за великое свершение. И он вдруг понимает, как ты рад за него! И уже сам подходит за новым заданием.

Татьяна работает в небольшой школе: в параллелях по одному классу, в каждом не более 12 воспитанников. - Почему участвую в конкурсе? Хочется показать свой опыт, - заключает Татьяна. - Ну и многие относятся к коррекционным школам предвзято. Понятно, что это не лицей или гимназия. Но сколько же интересного у нас происходит!

КОММЕНТАРИЙ

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области:

- Конкурс «Учитель будущего» - это первое масштабное соревнование учительских команд. Мероприятие, которое позволяет тиражировать инновационные подходы в образовании. И мы рады, что наши педагоги на него откликнулись. Это конкурс учителей, активно использующих современные цифровые инструменты в своей педагогической практике, и наша задача поддержать их.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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