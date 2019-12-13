Красивые и сексуальные помощницы политиков: кто они и откуда

Из звезды «Плейбоя» - в пресс-секретари?

Иначе как объяснить логику, например, руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгения Федяева, который еще летом 2019-го предложил на чиновничью должность звезду «Плейбоя» ростовчанку Марию Леман - блогера и фотомодель в стиле «ню»?

Может, Евгений Федяев всерьез собирается претендовать на пост главы своего региона (выборы губернатора пройдут в 2020)? Во всяком случае кадровым вопросом он обеспокоился сильно загодя. Леман он предложил на должность руководителя отдела по связям с общественностью обладминистрации.

А 25-летняя звезда взяла и согласилась! Правда, сильно озадачилась, ведь ей пришлось бы из Лондона, куда она переехала недавно, вернуться обратно в Ростов. Разгорелся скандал, Федяеву пришлось отвечать на неудобные вопросы. Он пытался отшутиться: типа это вообще-то был политический юмор в пику его коллегам. И полномочий назначать кого-либо в администрации губернатора у него, депутата Заксобрания, нет. Но народ не сильно разбирается в полномочиях - написали, что Леман станет пресс-секретарем, все и поверили.

liman_maria Что можно добавить?

Шутка это была или нет, но у девушки имеется официальное письмо с предложением от Федяева.

- Вот, - показывает бумажку с символикой и синими печатями Мария. - Я сначала посмеялась над ними и мягко написала у себя в Инстаграм, что депутаты - хорошие конкуренты КВН и Камеди Клаб. А потом подумала и заявила, что согласна.

- Вы, правда, были готовы на эту должность?

- Нет, конечно! Я хотела, чтобы все узнали, что происходит. Что депутаты тратят драгоценное время на глупости или шутки. Я до сих пор не понимаю - если у политиков какие-то разногласия, зачем впутывать меня?

- А для вас какие-то последствия были?

- Хорошо, что я в этот момент было не в Ростове. Потому что очень много агрессивных людей, которые уверены, что я получила предложение на эту должность через постель и буду транжирить государственные деньги. Не разобравшись, озлобились на меня. А я всего-лишь хотела обернуть все во благо народа. С этим Федяевым мы даже незнакомы. Но теперь из-за него я не могу вернутся в родной город, считаю, это небезопасно.

Пилон против коррупции

Известный факт - в Ростове-на-Дону очень много красивых девушек (поэтому «красотка № 2» тоже оттуда!). И не удивительно, что попадаются настоящие королевы красоты даже среди рядовых чиновниц.

Екатерина Герасимова еще в Академии госслужбы хотела работать чиновницей - мечта сбыласьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

26-летняя Екатерина Герасимова, например, начальница одного из подразделений антикоррупционного комитета города, а по совместительству «Мисс Шахты - 2011».

В свободное от работы время Катя катается на своем Порше и увлекается танцами на пилоне (кто не в курсе - шест, на котором крутятся стриптизерши). Спортивный костюм у нее соответствует стилистике - кружевные трусики, чулки. Ну и, конечно, как без демонстрации своего спортивного образа жизни в Интернете?

26-летняя Екатерина Герасимова, например, начальница одного из подразделений антикоррупционного комитета городаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как удалось выяснить «КП», Екатерина Герасимова и сейчас при должности, борется с коррупцией (и это уже не шутки депутатов). А вот Инстаграм закрыла от посторонних глаз. Теперь ее пляски на пилоне доступны лишь избранным коллегам. Которые тщательно оберегают Екатерину от звонков журналистов. Сколько ни набирай, ответ: «Она вышла».

Депутатский длинноногий тыл

А вот Мисс Россия-2015 Софья Никитчук (25-летняя на тот момент) даже ступить не успела на порог Госдумы, как тут же в ее адрес полетели обвинения и упреки. Дело в том, что в 2018 году зам. председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов вручил ей корочку своего помощника. На общественных началах, конечно же. То есть, зарплата Софье не полагалась.

Софья Никитчук даже голой пойдет по свету с российским флагом! Фото: Журнал «Стольник»/Репродукция

Но красавица явилась в здание на Охотном ряду в деловом, на ее взгляд, костюме и сделала торжественное фото на знаменитой лестнице с гербом для своего Инстаграм. Это, собственно, все, что Софья успела сделать в политике, мгновенно нарвавшись на народный гнев. Даже пост свой радостный в Инстаграм снесла. И помощницей быть перестала. Сейчас депутат и его помощники всячески от нее открещиваются.

- Да, Кривоносов привлекал ее пару раз для молодежных мероприятий, вот и все, - сказал «Комсомолке» другой помощник депутата Эдуард Валентинович. - А потом работа не сложилась, у Софьи слишком плотный график, и она другими делами занимается.

Да, это точно. Снимается в сериалах, - например, «София». Ну, и в откровенных фотосессиях, как и раньше. Пока не до политики.

Молодые и сексуальные гвардейцы

В общественно-политической молодежной организации «Молодая гвардия» (молодежное крыло «Единой России») более лояльны к безобидным увлечениям своих членов. И дерзости девушкам - молодогвардейцам точно не занимать.

Читинская активистка Ульяна Путинцева дерзнула попробовать свои силы на конкурсе красоты в Китае. Заказала фотосессию, снялась в самых разных позах и нарядах (и без нарядов). Как оценило китайские жюри данные нашей политической активистки, неизвестно. А вот здесь, в России, - по достоинству, выставив на всеобщее обозрение. Ну, не прятать же такую красоту, действительно.

Ульяна Путинцева: политика должна быть максимально открытойФото: ВКонтакте

«Странно, что они (фотографии) заинтересовали кого-то, спустя два года. С моей стороны, было необдуманным поступком размещение их в соцсетях, - признала Путинцева на своей странице "ВКонтакте". И с должности ее никто, кстати, не убирал. Ульяна так до сих пор и возглавляет штаб «Молодой гвардии» в Забайкальском крае.

Через эту организацию, кстати, политический олимп покорили многие молодые и дерзкие девушки. Например, звезда реалити-шоу «Холостяк» Ирина Володченко прямо с экранов ТВ подалась в политику - сначала стала помощницей депутата Евгения Федорова (о еще одной помощнице этого же депутата Марии Катасоновой - читайте ниже). Трудилась в стенах Госдумы. Но в итоге позже тоже нашла себя в «Молодой гвардии», где она - член Координационного совета и руководитель Центра социологии студенчества. А по совместительству - популярный блогер, который радует своих подписчиков пикантными фото, ну и про политику не забывая.

irinavolodchenko Добрый вечер

Очень обаятельный суверенитет

Вообще, депутатам Госдумы есть, где разгуляться. По правилам, у них может быть до 40 помощников на общественных началах. Ограничений ни по полу, ни по возрасту, ни по длине ног никаких нет. У того же Евгения Федорова, члена комитета ГД по бюджету и налогам несколько лет работала Мария Катасонова (сейчас ей 26 лет). Набравшись опыта, Мария и сама было подалась в депутаты - выдвинулась, но не прошла, голосов не хватило. Мария - очень яркая личность, заявившая о себе во многих сферах общественно-политической жизни страны. Активист "Национального освободительного движения", член парламентского клуба "Российский суверенитет", вице-президентом фонда развития русско -французских исторических инициатив. А в свободное время Мария принимает участие в фотосессиях, летает на вертолете над Лазурным берегом, ходит по красным дорожкам фестивалей. И вообще живет полной жизнью.

- На вашей личной страничке в соцсети много таких фотографий, который вызывают у некоторых желание написать что-то нелицеприятное. Ваша реакция на такие комментарии? - спросила я у Маши.

- Я не реагирую на комментарии. Люди видят то, что им удобно видеть, и зачастую к реальному положению дел это мало относится.

А все вопросы про внешность Маша проигнорировала, назвав их сексистскими.

- Обсуждать внешность в контексте работы - глупо, - отрезала она.

katasonovamaria Бодрого утра, котята...

ОТ АВТОРА

Всем можно, а им низ-зя?

Истории, когда на всенародное обозрение вдруг всплывают эротические фото чиновниц разных мастей или помощниц народных избранников, уже далеко не редкость. Правда, после этого девушкам, ох, как невесело. Но это наших политиков абсолютно не останавливает. И вообще, не ханжество ли это и дикое невежество - запрещать красивым и молодым девушкам, вставшим на путь госслужбы, делиться своими прелестями с народом? Уверена, законодательные и чиновные мужи, принимающие их на работу, со мной согласятся: ведь какое-то неравноправие получается - всем можно, а им нельзя.

А может, уже стоит внести в Госдуму серьезный законопроект, в котором четко прописать, что «в свободное от работы время бюджетники (учителя, полицейские, чиновники, помощники депутатов...) имеют полное право заниматься хоть танцами на шестах, хоть нудизмом. И выкладывать это в Интернете. Чтобы не было лишних пересудов и увольнений.

Видимо, когда-нибудь россияне дождутся этого светлого часа. Вот подрастут длинноногие общественные деятельницы, станут сами законодателями, и нам не только голые ноги покажут, но весь свой политический потенциал.