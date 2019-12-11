Анна Прошкина: Важно помогать ребенку стать не тобой, а собой

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Калининградскую область на конкурсе представляют несколько команд из разных образовательных учреждений. «Комсомолка» встретилась с одной из участниц - Анной Вадимовной Прошкиной, кандидатом педагогических наук, классным руководителем 8 «Б» класса, учителем математики лицея № 49 Калининграда.

- В лицее учу детей математике 30 лет, - рассказывает Анна Прошкина. - Свой профессиональный девиз никогда не меняю. В его основе слова выдающегося педагога Януша Корчака: «Помоги ребенку стать не тобой, а собой». И если говорить о причинах выбора профессии педагога, то, во-первых, мне всегда везло на учителей. Я воспринимала их как небожителей. Они знали ответы на самые сложные вопросы, они знали самые «секретные» секреты о математике, они - необыкновенные. И мне очень хотелось быть похожими на них. Во-вторых, я учитель в третьем поколении.

По мнению педагога, конкурс «Учитель будущего» дает возможность поработать в команде с молодыми и креативными педагогами.

- На конкурс наш лицей заявил несколько команд, - продолжает конкурсантка. - В моей команде будут выступать очень талантливые и близкие мне по духу: учитель истории и обществознания Наталья Михайловна Дьякова и учитель русского языка и литературы Яна Андреевна Медведева. Считаю, что умению работать в команде весь педагогический коллектив обязан бывшему директору нашего лицея Людмиле Григорьевне Осиповой. И благодарю нынешнего руководителя - Людмилу Николаевну Соколову за поддержку этой традиции и новых проектов.

- За нашей профессией - будущее! - уверена Анна Прошкина. - Высокий эмоциональный интеллект, постоянное развитие в профессии - основа успеха учителя будущего. И еще одно наблюдение. Убеждена, что на сегодня только учитель помогает ребенку оставаться человеком во всех смыслах.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана ТРУСЕНЕВА, министр образования Калининградской области:

- Появление конкурса «Учитель будущего» назревало давно. Он отличается от всех проектов и состязаний, которые были раньше, потому что это, в первую очередь, командное соревнование. Сегодня в эпоху метапредметности, цифрового образования, сквозных технологий учитель, как говорится, в одиночку в поле не воин. В нашем регионе очень сильные педагогические традиции и коллективы. У коллег еще есть время, чтобы зарегистрироваться на конкурсе, проявить себя, продемонстрировать, что калининградская система образования - самая инновационная, гуманистическая и профессиональная в стране. Причем это могут быть команды учителей, которые, на первый взгляд, не связаны между собой, что во время работы подтолкнет к созданию абсолютно новых методических программ и разработок. Нет сомнений в уровне знаний и компетенций наших педагогов. Уверена, что в финале будет представлено много учителей из Калининградской области. Участвуйте и побеждайте!

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.