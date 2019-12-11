2019-12-12T18:37:46+03:00
Общество

Владимир Князьин: Наша миссия - формировать людей завтрашнего дня

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Лика ИСАЕВА
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Владимир Князькин, учитель русского языка и литературы ульяновской кадетской школы № 7 им. В. В. Кашкадамовой. Фото: Архив В. КНЯЗЬКИНАВладимир Князькин, учитель русского языка и литературы ульяновской кадетской школы № 7 им. В. В. Кашкадамовой. Фото: Архив В. КНЯЗЬКИНА
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Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Ульяновскую область на конкурсе «Учитель будущего» представляет команда Владимира Князькина, учителя русского языка и литературы кадетской школы № 7 им. В. В. Кашкадамовой.

- Владимир, вы всегда мечтали стать учителем?

- Я родился в семье педагогов, но сначала свое будущее на этом поприще не видел. В одиннадцатом классе передо мной встал выбор - стать ученым-химиком или заняться русским языком и литературой. Все сомнения развеял мой учитель, директор школы, филолог Светлана Михайловна Жлоба. Она-то за руку и привела меня в профессию Учитель.

- В итоге вы поступили в Ульяновский педагогический университет и стали учителем русского языка и литературы в кадетской школе…

- Да, и в университете я встретил удивительных педагогов. Тогда сформировалась мечта - стать педагогом, который поможет школьникам определиться с выбором профессии, подарит им классное детство в окружении друзей и добрых наставников. То, что я преподаю в кадетской школе, так это же рука судьбы: наши выпускники часто выбирают для поступления военные вузы - офицеры должны быть хорошо образованы и любить русскую литературу.

- Почему участвуете в конкурсе «Учитель будущего»?

- Для меня это возможность лучше познать себя и показать своим воспитанникам, что всегда есть к чему стремиться, что нужно добиваться большего. - Как вы видите развитие профессии учителя в будущем? - Профессия учителя будет актуальна во все времена. Будущее формируется сегодня, учитель - это тот, кто его во многом создает.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Семенова, министр образования и науки Ульяновской области:

- Наш регион подключился в этом году к реализации проекта «Учитель будущего», разработав уникальный законопроект о статусе педагогического работника. Благодаря заложенным в законе механизмам будет обеспечено достижение цели - повысить социальную значимость и престиж педагогов. Документ наделяет педагогических работников правом входить в состав всех координационных органов и рабочих групп по вопросам социальной сферы. Кроме того, он предполагает возрождение учительских званий: «педагог-наставник», «педагог-методист» и «педагог-исследователь». Помимо этого, учителя смогут получать дополнительные ежемесячные денежные выплаты, гранты на прохождение стажировок и другие бонусы. Также в Ульяновской области предусмотрено создание двух принципиально новых институтов: центров непрерывного повышения профессионального мастерства и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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