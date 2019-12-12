Банк ДОМ.РФ получил более 300 заявок на оформление «Ипотеки под 2%» в Дальневосточном федеральном округе

Ипотека с беспрецедентно низкой ставкой стартовала 9 декабря 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. За три дня после запуска «Ипотеки под 2%» в банк ДОМ.РФ уже поступило более 300 заявок от тех, кто мечтает иметь свое жилье. И банк уже одобрил кредиты на сумму около 350 млн рублей. Получить консультацию по продукту, воспользоваться ипотечным калькулятором и подать заявку в режиме онлайн можно на стенде Банка ДОМ.РФ в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».

Кто может рассчитывать на ипотеку по беспрецедентно низкой ставке? Супруги до 35 лет и не состоящие в браке заемщики до 35 лет с детьми. Также оформить ипотеку со ставкой 2% могут участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельной участок в ДФО для строительства дома. Максимальная сумма кредита по программе – 6 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья.

Как рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов, «Дальневосточная ипотека» – важный шаг для развития региона и повышения его привлекательности как места для жизни.

«Наш банк изначально понимал важность программы и одним из первых начал выдавать «Ипотеку под 2%». По итогам первых дней работы можно с уверенностью сказать, продукт нужен людям», – отметил он.

Удобство оформления льготной ипотеки в банке ДОМ. РФ еще и в том, что заявку на кредитование можно подать через сайт. Сделки проводятся в отделениях банка или его партнеров в более чем 20 городах Дальневосточного федерального округа. При этом, за платежи по кредиту не взимается комиссия. Зато предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

Напомним, АО "Банк Дом.РФ" - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития Дом.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.