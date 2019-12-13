2019-12-13T02:06:06+03:00
Экономика

Лучший мобильный банк у Хоум Кредит

Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало новый рейтинг лучших мобильных приложений
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Сервис «Мой кредит» позволяет управлять продуктами банка Хоум КредитСервис «Мой кредит» позволяет управлять продуктами банка Хоум КредитФото: ТАСС
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Приложение «Мой кредит» банка Хоум Кредит возглавило рейтинг лучших мобильных банков в категории Digital Office для частных лиц, говорится в отчете Mobile Banking Rank – 2019 консалтингового агентства Markswebb. Положение в рейтинге показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в банковский офис. Сервис «Мой кредит» банка Хоум Кредит набрал наивысшие 76,7 баллов (по шкале от 0 до 100).

Эксперты называют сервис «Мой кредит» сенсацией 2019 года и отметили, что банк Хоум Кредит совершил качественный рывок в развитии цифрового офиса, переместившись с 27 места в лидеры рейтинга.

«В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка, — отметили в Markswebb. - В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay/Android Pay и не ждать доставки пластика. Можно заказывать страховые полиса. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку».

«Приоритетом банка на 2019 год было развитие сервисов Digital office, которые позволят клиентам подключать и обслуживать продукты в нашем мобильном приложении в режиме 24/7. Мы рады такой высокой оценке наших усилий со стороны Marswebb. Со своей стороны, хочу поблагодарить всю команду мобильного приложения за отличную работу!», — резюмировал Павел Михалев, директор по развитию онлайн сервисов банка Хоум Кредит.

Сервис «Мой кредит» позволяет управлять продуктами банка Хоум Кредит. С помощью сервиса можно отслеживать платежи и траты по кредитным и дебетовым картам, оформлять продукты банка, оплачивать различные услуги и многое другое. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию приложений и сервисов банка Хоум Кредит доля их пользователей увеличилась до 70% от наших активных клиентов. Уже почти 48% подписаний кредитных договоров на получение кредита наличными происходит дистанционно.

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