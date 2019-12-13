Плюсы и минусы гирлянд для дома и улицы: советы Роскачества

Лампочные или светодиодные?

В некоторых домах еще сохранились лампочные гирлянды из советских времен. Лампочки в них соединялись последовательно, поэтому стоило одной лампочке перегореть, из строя выходила вся гирлянда.

Современные электрические светодиодные гирлянды соединяются параллельно. Это позволяет без труда найти перегоревшую лампу и заменить ее. К тому же повреждение одного элемента не сказывается на работе всей гирлянды. Кроме того светодиодные гирлянды экономичнее, надежнее и безопаснее, устойчивы к перепадам напряжения. Диоды выделяют мало тепла, за счет чего они пожаробезопасны и экономичны.

Конструкция делает диоды довольно прочными, так что сотрясение или умеренный удар, способный раскрошить лампу накаливания, для них будет не страшен. И, наконец, светодиодные лампы могут проработать десятки тысяч часов – со временем снизится лишь их яркость.

Для дома

Плюсы: большое разнообразие

Главный плюс гирлянд для внутреннего освещения в том, что они представлены в большом разнообразии форм – от классических белых шариков до креативных вариантов с фонариками в виде фламинго или светящихся прищепок, к которым можно прикрепить семейные фотографии.

Гирлянды сегодня используют не только для елки. Существуют разные вариации гирлянд для украшения помещения: «нить» (в том числе с декоративными элементами на диодах), бахрома (ниспадающие нити разной длины), «занавес» (ниспадающие нити одинаковой длины), «сеть» (цепочка соединённых между собой нитью или проводом предметов (ветвей, цветов, лампочек, фонариков и т.д.). Последний вариант в России чаще всего применяют для украшения окон. За рубежом многие обматывают сетью елку: так огоньки распределяются равномерно и не нужно вешать несколько гирлянд.

Также сегодня появляются гирлянды на батарейках – ими можно украсить элементы интерьера, удаленные от розеток: пустить вокруг зеркала или уложить в красивую прозрачную вазу.

Минусы: нет защиты от влаги

Гирлянды для внутреннего освещения не обладают достаточной степенью защиты от влаги и не могут использоваться на улице. Провод гирлянд делают из меди или сплава с высоким содержанием меди, которая является отличным проводником. Обмотку изготавливают из ПВХ.

Для улицы

Плюсы: высокая степень защиты от влаги и пыли

Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая – от влажности. С самыми распространёнными видами защиты можно ознакомиться на портале Роскачества.

- Для использования внутри помещения можно выбрать степень защиты IP20. Для использования на улице под навесом, без прямого контакта с осадками блока питания и вилки IP44. Степень защиты IP65 позволяет круглогодичное использование при любых погодных условиях, – объясняет специалист одного из столичных строительных гипермаркетов Юлия Колесникова.

Минусы: цена

Украшения для загородных домов только начинают появляться на российском рынке. И за счет небольшой конкуренции цены на уличные гирлянды порой несоразмерно высоки.

ВАЖНО!

Семь главных моментов при покупке гирлянды

Вне зависимости от того, какую гирлянду вы решили купить, есть важные правила при выборе:

1. Целостность изоляции.

При покупке следует обязательно проверить качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой. Проверьте, чтобы провод плотно прилегал ко всем элементам гирлянды, был гладкий, без трещин и заусенцев.

2. Без резкого запаха.

От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха, наличие которого говорит о низком качестве ПВХ. Ведь при нагревании такой прибор будет еще сильнее пахнуть и в прямом смысле слова отравлять атмосферу в вашем доме. А резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные для здоровья формальдегиды.

3. Стандартная, крепкая вилка.

Вилка должна быть из качественного материала, стандартной формы (различные фигурные, декоративные вилки зачастую ломаются быстрее), проверьте ее на прочность и целостность в местах соединения с проводами. Это особенно касается гирлянд для дома (уличные, как правило, снабжены качественными вилками с защитой от снега и дождя).

4. Информация на русском языке.

Читайте упаковку: вся информация об изделии должна быть на русском языке. Упаковка, на которой информация на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском может означать, что гирлянда привезена в нашу страну неофициально.

Что обязательно должно быть указано на упаковке:

* количество и вид лампочек,

* степень защиты,

* уровень напряжения,

* дата изготовления,

* информация об изготовителе (наименование фирмы производителя, страна и адрес производства, а также номер телефона для жалоб и предложений),

* маркировка единым знаком обращения продукции: изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых Технических регламентов. Гирлянды, соответствие которых не подтверждено требованиям ТР ТС, запрещено маркировать этим знаком.

5. Просите сертификат.

Удостовериться в безопасности электрогирлянд можно запросив у продавца сертификат о соответствии. Этот сертификат вам обязаны предоставить по запросу в бумажном или электронном виде. Электрогирлянды, выпускаемые в оборот на российском рынке должны соответствовать требованиям ТР ТС № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Также для гирлянд, в конструкцию которых включены элементы, обеспечивающие их мигание или подача звуковых сигналов, действует обязательный ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. Длина провода для подключения к сети.

Часть провода без лампочек должна быть достаточно, но не излишне длинной – чтобы вам было удобно подключать гирлянду к сети. Оптимальной будет длина от 1,5 метров для иллюминации внутри помещений, а для экстерьерных решений – от 10.

7. Тестируйте.

Попросите подключить выбранную вами гирлянду к сети, попробуйте переключить режимы свечения. Все лампочки должны гореть, кнопка не должна западать или нажиматься с усилием.

КСТАТИ

Советы от МЧС

* Применяйте электрические гирлянды и иллюминацию только при наличии у них соответствующего сертификата соответствия.

* Не обертывайте электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами.

* Не применяйте иллюминацию с видимыми признаками нарушения целостности изоляции или ламп.

* При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, нетипичное мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

* Не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений.