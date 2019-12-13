После бани

Придумали англичане. Довел до ума Руслан Поляков, шеф-повар ресторана Remy Kitchen Bakery.

В классической версии все предельно просто.

1. На дно керамической плошки наливаем немного жирных сливок (33% в самый раз), их можно смешать со шпинатом или зеленью.

2. Разбиваем туда же яйцо (два яйца, три яйца).

3. Ставим на водяную баню.

4. Закрываем крышкой, готовим 7 - 15 минут (тут многое зависит от толщины стенок плошки, температуры воды и пр.).

В версии Полякова на дно плошки намазываем сливочный сыр (30 г), разбиваем 2 яйца, сливками поливаем желтки. Дальше все как у англичан: крышка, водяная баня... Руслан особо отмечает, что уровень воды должен доходить до уровня яйца в плошке.

На выходе получаем то, что по консистенции уместнее всего будет сравнить с яйцами пашот. Добавить можно что угодно: кусочки копченого лосося, крабовое мясо, бекон, я вот в последний раз обошелся креветками и был вполне доволен. Зелень, тертый сыр, свежемолотый черный перец, сванская соль, кунжут - это уже на ваше усмотрение.

Можно, конечно, есть это все ложкой, но есть вариант более трогательный. Поджарьте на хорошем сливочном масле (или запеките в духовке, если так боитесь масла) пару кусочков наисвежайшего хлеба. Они уже тем хороши, что чудно смотрятся на столе рядом с coddled eggs. Но есть у них миссия и поважнее: берешь такой кусочек, погружаешь его в плошку и слегка размешиваешь содержимое, а потом этот кусочек - в рот. Ну а дальше уже можно и ложкой.