Россиян на «безвиз» не купишь

В повести Владимира Сорокина «День опричника» граждане возрожденного Российского царства сжигали на Красной площади свои загранпаспорта. В 2006 году это казалось просто политической сатирой, а сегодня постепенно становится реальностью для огромной части населения страны.

В настоящее время в Службе судебных приставов лежат исполнительные листы на ограничения выезда для 1,42 млн неплательщиков алиментов. 13,1 млн человек ограничены в выезде из-за неуплаченных штрафов ГИБДД, 2,2 млн – по долгам за ЖКХ. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) утверждают, что примерно 7-8 млн человек являются потенциально «невыездными» из-за просрочек выплат по банковским кредитам. Если прибавить сюда 2,5 миллиона силовиков, для которых закрыт выезд более чем в 100 стран, в России ограничены в праве на выезд за границу 25 миллионов человек. Это – более 20% взрослого населения страны.

Профессиональный оппозиционер из этой красивой цифры легко сделал бы вывод, что Россия стремительно дрейфует в сторону нового железного занавеса. Позитивно мыслящий патриот – расскажет про сплошную пользу запретов для развития внутреннего туризма. Я же думаю о том, что один из главных фетишей позднесовесткого человека – «возможность ездить заграницу» потерял всякий смысл.Оказалось, что, на самом деле, не больно-то и хотелось…

Мало того, что всего 10% населения страны оформили себе загранпаспорта (остальным они оказались не нужны после 35 лет Перестройки), так статистика судебных приставов и коллекторов говорит о том, что возможность ездить раз или два раза в год в какую-нибудь Турцию, в принципе оценивается россиянами очень низко. Это советский человек платил 2 рубля квартплаты в месяц при средней зарплате в 180 и грезил несбыточной мечтой когда-нибудь поехать в социалистическую Польшу или Болгарию по турпутевке. Человек постсоветский, заплатив за ту же квартиру 5 тысяч рублей из тех 25, которые ему платят в качестве зарплаты, ни о какой Польше больше не грезит. Для него и дача на 6 сотках постепенно превращается в недоступную роскошь из-за роста стоимости буквально всего – начиная от электричества и заканчивая необрезной доской.

Символы недостижимого счастья, ради которых миллионы советских граждан в конце 80-з с энтузиазмом развалили свою страну, незаметно растаяли как дым, став историческим уроком. Который, впрочем, усвоили не все. Поэтому украинцы пять лет назад начали с таким же позднесовестким энтузиазмом крушить свой небогатый, но сытый и вполне благополучный быт в погоне за европейской мечтой, а российские либералы говорят о том, что в стране все сделано криво и нужно все непременно сломать, для того, чтобы потом построить новую «прекрасную Россию будущего».

А я вот смотрю на сухую статистику и радуюсь скепсису русских людей. Она говорит о том, что, по крайней мере, нас «безвиз» нас точно не купишь. За такой мелкий прайс мы революцию делать не согласные.