Google назвал пять главных событий года, самых узнаваемых персон России и популярные свадьбы

Google подвёл итоги 2019 года, собрав поисковые запросы россиян. Статистика показывает какие события стали для россиян самыми значимыми, с кем страна прощалась и кого хотела узнать поближе.

Пятью главными событиями, заинстересовавшими Россию в уходящем году, стали "Евровидение", 30-я годовщина падения Берлинской стены, футбольный матч Россия-Бельгия, а также бой Хабиба с Дастином Пуарье и пожар в соборе Парижской Богоматери.

Знаменитости, волнующие россиян большего всего, интересовали их в основном по трагическим поводам. Ими стали Юлия Началова, Анастасия Заворотнюк, Децл и Алла Вербер. Единственным, кто стал важен для людей не из-за болезни или ухода из жизни, стал новый президент Украины Владимир Зеленский. Однако многим также пришлось задаваться вопросом кто он такой. Больше вопросов у россиян вызвал только Хидэо Кодзима. Остальные три места в топе 5 запросов с начало "Кто такой?/Кто такая?" заняли Децл, Иван Голунов и Юлия Началова.

Тремя свадьбами, взволновавшими россиян больше остальных, стали бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, украинского дуэта "Потап и Настя" (Каменских), блогера и певца Насти Ивлеевой и Элджея.

Интересующиеся трендами в одежде были больше всего озадачены с чем им носить юбку-плиссе и кюлоты, а главными сериалами года по запросам стали "Игра престолов" и "Чернобыль".

По итогам этих и многих других запросов Google отобрал главные события уходящего года, объединив их в ролик под кавер песни "Приключений Электроника", исполненный группой СБПЧ. В ролике с фрагменты героической посадки А321 на кукурузное поле, клинент Аэрофлота кот Виктор, пожары в Сибири, освобождение Ивана Голунова и предшествующие этому акции, новая часть "Короля Льва" и авиакатастрофа в Шереметьеве.

- 2019 год был создан вами. Именно вы своими руками спасали планету, защищали свои права, дарили надежду и вдохновляли! А ещё помогли нам сделать этот ролик. Мы получили сотни видео от пользователей и добавили в наш ролик самые важные, трогательные и эмоциональные моменты этого года, - написала в официальном блоге компании глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева.