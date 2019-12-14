2019-12-14T14:31:13+03:00
Звезды

Чурикова и Дроздов стали лауреатами премии фонда «Андрея Первозванного»

В этом году за особый вклад в развитие культуры были награждены восемь человек
Арина СУВОРОВА
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Телеведущий, зоолог Николай ДроздовТелеведущий, зоолог Николай ДроздовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Государственном Кремлевском дворце состоялась 27-я церемония награждения международной премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». В этом году лауреатами стали восемь человек.Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, летчик-космонавт, глава комитета по присуждению премии Олег Атьков и митрополит Омский и Таврический Владимир вручили лауреатам диплом и знак премии - «Орденскую звезду», муаровую ленту и рукописную икону.

Генерал-полковник, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов был награжден «За мужество и верное служение Отечеству».

Блокадница Галина Яковлева, которая создала благотворительный фонд «Доброта» была удостоена премии «За жизненный подвиг милосердного служения ближним».

Глава Татарстана Рустам Минниханов - «За укрепление межнационального мира и согласия».

Предприниматель, основатель «БК Тесла» Боголюб Карич - «За выдающийся вклад в укрепление дружбы сербского и русского народов».

Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий - «За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители».

Руководитель общественной организации «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг получил премию «За выдающийся вклад в создание системы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья».

Телеведущий, зоолог Николай Дроздов - «За выдающиеся заслуги в деле изучения и сохранения окружающей среды, труд ученого и популяризатора науки».

Народная артистка СССР Инна Чурикова - «За воплощение вечных нравственных ценностей в образах, созданных на экране и на сцене».

После награждения прошел концерт, где выступали Тамара Гвердцители, группа «Любэ», оркестр балканской музыки и хор Свято-Данилова монастыря.

Премия «Вера и верность» была учреждена в 1992 году. Ее удостаиваются люди, которые внесли «особый вклад в культуру, науку, искусство и развитие гуманитарных проектов». За 27 лет лауреатами премии фонда Андрея Первозванного становились патриарх Московский и всея Руси Алексий II, президент Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, актеры Алексей Баталов и Элина Быстрицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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