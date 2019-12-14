Мама раскрыла печальную тайну Владимира Преснякова

Владимир Пресняков рос в очень известной семье. Его родители - Владимир и Елена Пресняковы - солисты ВИА "Самоцветы". А бывшая теща - сама Алла Пугачева. С дочерью Примадонны Пресняков-младший прожил десять лет. При этом мало кто знает, насколько тяжело далось певцу расставание с Кристиной Орбакайте.

Официально Владимир Пресняков был женат дважды - на модельере Елена Ланской и своей нынешней супруге Наталье Подольской. Меж тем первой любовью певца стада Кристина Орбакайте. У Володи и Кристины родился сын Никита.

orbakaite_k У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына

Молодым помогали мамы - Алла Пугачева и Елена Преснякова. Кстати последняя со всеми своими невестками была в хороших отношениях. Артистка всегда с теплотой относилась к избранницам сына. И они платили свекрови той же монетой. "Я по натуре - человеколюб, поэтому и с невестками сойтись не составило труда. У меня их три - две бывшие, одна настоящая. Но все одинаково горячо любимые и родные. Натусик у нас замечательная, Крисуля - потрясающая, Леночка - прекрасная. Из них мамулечкой меня зовет Туся, Крис звала тетей Леной, а Лена - по имени", - разоткровенничалась Елена Петровна.

presnyakovvladimir Дорогая Аллочка! Полжизни провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель, мой гуру, вложивший в меня столько сердца, сил и мудрости

По словам 73-летней женщины, Володя сильно любил Кристину и очень переживал из-за разлада с ней. Мама артиста полагает, что они рассталась из-за того, что оба активно работали. Бесконечные съемки, гастроли и интервью отнимали все их время. Им просто некогда было побыть вдвоем. Они даже дома редко появлялись.

orbakaite_k Никитос, так много хочется тебе пожелать, главное - живи в гармонии с самим собой и будь счастлив, тогда и я буду самой счастливой мамой на свете!

Когда Орбакайте и Пресняков разошлись, Володя приехал к маме. "Прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался! Сознался, что они расстаются. Очень переживал", - цитирует "Антенна" Елену Преснякову.

presnyakovvladimir Спасибо Боженьке за это чудо, что называется любовью

Сейчас все внимание Елены Петровны сосредоточено на внуках - младшем Артемии и старшем Никите. "Уже третий год я еще, можно сказать, внучатая свекровь для Аленочки - жены моего внука Никитоса", - хвастается женщина. Она уверена, что свекрови надо обязательно всегда быть на стороне невестки.