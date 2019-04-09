72-летняя Елена Преснякова зажигательно танцует на 51-летии сына
Елена Преснякова зажгла на дне рождения сына Владимира Преснякова. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы и пытаются разгадать секрет молодости и красоты 72-летней артистки.
Елена Преснякова, кажется, совсем не стареет, в чем в очередной раз убедились гости дня рождения ее сына Владимира. Певец собрал родных и друзей по случаю 51-летия. На вечеринку пришли и родители именинника - Владимир Пресняков-старший с супругой Еленой.
Мама виновника торжества выбрала для вечеринки молодежный образ - на ней были джинсы, кроссовки и черный свитшот с белыми полосками на рукавах. Практически весь вечер певица зажигательно танцевала.
Компанию Елене составили ее невестка Наталья Подольская с трехлетним сыном Артемием, а также внук Никита с женой Аленой. Глядя на Елену Преснякову трудно поверить, что прошлой осенью ей исполнилось 72 года.
Поклонники, увидев танец артистки, отметили: "Мне кажется звезда на этом видео Елена Петровна. Вот дай Бог ей здоровья! Какая молодец! Долгих лет жизни в танце и с улыбкой", "Молодцы! Сами себе поют, сами себе веселятся", "Как здорово видеть весело отдыхающих семью без пафоса, с любовью по-русски, по-простому", "Пресняковы зажигают!", "Это же бабушка в курточке с цветными рукавами? Огонь!", "Лена Преснякова - супер", "Бабушка с внуком на одной волне".
Развлекал гостей вечера Александр Маршал, исполнивший любимые хиты виновника торжества. Торт Владимиру, по уже сложившейся традиции, вручили под песню "Зурбаган".
ИСТОЧНИК KP.RU
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