2019-04-09T16:50:58+03:00
Звезды

72-летняя Елена Преснякова зажигательно танцует на 51-летии сына

Мама Владимира Преснякова пришла на банкет в молодежном образе и весь вечер не покидала танцпол
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Преснякова, кажется, совсем не стареетЕлена Преснякова, кажется, совсем не стареетФото: Мила СТРИЖ
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Елена Преснякова зажгла на дне рождения сына Владимира Преснякова. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы и пытаются разгадать секрет молодости и красоты 72-летней артистки.

Елена Преснякова, кажется, совсем не стареет, в чем в очередной раз убедились гости дня рождения ее сына Владимира. Певец собрал родных и друзей по случаю 51-летия. На вечеринку пришли и родители именинника - Владимир Пресняков-старший с супругой Еленой.

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Любимые люди
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Мама виновника торжества выбрала для вечеринки молодежный образ - на ней были джинсы, кроссовки и черный свитшот с белыми полосками на рукавах. Практически весь вечер певица зажигательно танцевала.

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Елена Преснякова в свои 72 года даст фору молодым
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Компанию Елене составили ее невестка Наталья Подольская с трехлетним сыном Артемием, а также внук Никита с женой Аленой. Глядя на Елену Преснякову трудно поверить, что прошлой осенью ей исполнилось 72 года.

Поклонники, увидев танец артистки, отметили: "Мне кажется звезда на этом видео Елена Петровна. Вот дай Бог ей здоровья! Какая молодец! Долгих лет жизни в танце и с улыбкой", "Молодцы! Сами себе поют, сами себе веселятся", "Как здорово видеть весело отдыхающих семью без пафоса, с любовью по-русски, по-простому", "Пресняковы зажигают!", "Это же бабушка в курточке с цветными рукавами? Огонь!", "Лена Преснякова - супер", "Бабушка с внуком на одной волне".

Развлекал гостей вечера Александр Маршал, исполнивший любимые хиты виновника торжества. Торт Владимиру, по уже сложившейся традиции, вручили под песню "Зурбаган".

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Торт 51-летнему Владимиру Преснякову вручили под песню "Зурбаган"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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