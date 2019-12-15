2019-12-15T17:05:50+03:00
Общество

Наш Ненашев: Короткие встречи с Главным Редактором №1

Ушёл из жизни Михаил Федорович Ненашев, экс-министр информации и печати СССР, бывший главнред газеты "Советская Россия"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Умер бывший министр печати СССР Михаил НенашевУмер бывший министр печати СССР Михаил НенашевФото: фотохроника ТАСС.
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Первый мой Большой Главный Редактор отличной советской газеты - «Советской России». Я «попал» туда собкором (по Читинской области и Бурятии) - практически со стартом горбачевской перестройки, в самом начале 1986-го...

...Когда в июле нынешнего года Михаил Федорович позвонил мне на мобильник и - на полном серьезе:

- Слушай, Саш, ты можешь со мной встретиться?

...Я опешил! Сам Ненашев!

- Михаил Фёдорович, да вы что? В любое время! Куда мне подъехать?

- Я здесь рядом - скоро сам к вам в «Комсомолку» доберусь.

За 25 с лишним лет, пока работаю в «Комсомольской правде», мой 1-й Главный мне нередко звонил, иногда мы встречались. Пару раз я ездил к нему в Университет печати, где он возглавлял кафедру. Я даже брал у него интервью.

Очень редко - часто он и не просил - выполнял его мелкие поручения. Даже и не помню, каких и чего они касались... А что на этот раз?

...Я встретил Михаила Фёдоровича, предложил пойти попить кофе или чай.

А он отказался:

- Мне, Саш, ничего не надо. Так просто посидим. Минут 15...

Мы прошли в наш редакционный Голубой зал. Проговорили минут 40.

О чем? О журналистике.

Михаил Фёдорович ещё раньше предлагал мне стать руководителем диплома у его студента. Может, опять - об этом речь?

Но - Ненашев говорил со мной и о журналистике в целом, и - о моей работах: основательных и «поспешных и необдуманных».

- Сейчас такая журналистика, - пытался я ему возразить. - Такая - разная.

- Я понимаю, - грустно говорил он. - Это не журналистика, это мода на «такую журналистику», которая быстро пройдёт. Если и ты будешь гнаться за модой - уже завтра станешь старомодным. И - останешься во вчерашнем дне. Ты меня понимаешь?

И это говорил человек, который готовился отметить осенью своё 90-летие.

У нашего Редактора-Патриарха не было осени! В смысле - преклонного возраста.

(Кстати, Ненашев жил не так далеко от меня - в Кунцево, а я - в Крылатском. И мои друзья рассказывали, что нередко видели его во время утренних пробежек, а до поздней осени он купался в Москва-реке! Он был молод не только душой!)

...Потом - после нашей встречи, и уже сейчас, когда Михаила Фёдоровича не стало, узнал о том, что вот также - казалось бы «без особого повода» - он встречался-виделся или хотя бы перезванивался и с другими экс-собкорами «Советской России», которые трудятся сегодня в федеральных СМИ.

И вот поймал себя на мысли... А, может, Наш Ненашев минувшим летом с нами так прощался?

...Январь 1986-го. Редактор отдела корреспондентской сети - такой перестроечной «Советской России» - Григорий Петрович Орловский ведёт (под скрип моих ботинок - что же они так скрипят-то?) в кабинет Главного.

- Вот - Александр Гамов, наш новый собкор по Чите и Бурятии.

- Ну, и как ты воспринимаешь это своё назначение? - спрашивает Ненашев. - Как доверие?

- Конечно! - гордо заявляю я.

- Нет! - поправляет меня Главный. - как аванс!

...Дорогой Михаил Федорович, спасибо вам за этот аванс.

Я отрабатываю теперь его всю жизнь...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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