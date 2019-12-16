2019-12-15T23:52:10+03:00
История современности

Пожар в Зимнем

17 декабря 1837 года огонь охватил царский дворец в Санкт-Петербурге
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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А дворец восстановили - еще красивее стал!А дворец восстановили - еще красивее стал!Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще и теперь возникают споры о том, знал самодержец Николай Павлович о зреющей дуэли Пушкина или не знал? Донесли ему вовремя. Знал. Мог ли предотвратить беду? Мог. Не сделал этого, приходится оставить такое решение на его совести. В дневниках императора, однако, сохранился всплеск сомнения, может быть, даже и некоторого сожаления, но черное дело свершилось. И вот в тот злосчастный день 17 декабря, накануне первой годовщины гибели поэта, Николай Первый сидел в театре и с увлечением глядел на сцену, где разыгрывалось действие нашумевшей «Баядерки». К тому времени Зимний пылал, из многих его окон нижних этажей вырывался густой черный дым. Народ, прослышав о большом пожаре, уже сбежался к Дворцовой площади. Император направился в ту часть дворца, не охваченную огнем, где находились юные князья, и распорядился немедленно перевезти их в Аничков дворец, что и было тут же исполнено. Потом царь спросил: «Караул еще в здании?» - и, получив утвердительный ответ, решительно прошел внутрь, направляясь в Белый зал. Задыхавшиеся от дыма солдаты поста и в самом деле не покидали, и Николай приказал им немедленно оставить здание. Вокруг суетилось немало народу - выносили самое ценное: картины, мебель, драгоценные фарфоровые сервизы, серебряную посуду, всякие мелкие предметы роскоши, под руку попавшиеся, - все это так странно выглядело в темноте на белом снегу, на фоне огня и дыма…

В глубине Белого зала император увидел нескольких солдат, тщетно пытавшихся извлечь в стену заделанное огромное зеркало. Государь приказал оставить помещение, но солдаты продолжали свои попытки. Тогда Николай швырнул бинокль в зеркало. Только когда уже рассвело, он оставил пожарище…

Зимний в 1711 году начал строить для себя и своей семьи Петр Первый. Поначалу он и на дворец-то не особенно походил и назывался попросту Новым домом. Это Екатерина Первая начала решительно расширять и обустраивать дом, но только в 1768 году Растрелли закончил здание, превратив его в великолепный дворец и сделав местом постоянного обитания царской фамилии. Император был в гневе, приказал событие срочно расследовать, только и так все было ясно - загорелась лаборатория дворцовой аптеки, давно уже грозящая бедою: не раз чинили старые, уже полопавшиеся местами трубы, которые искрили и заставляли тлеть соприкасавшиеся с печью бревна стены. Как-то замазывали - все на скорую руку, надеясь по-обычному: сойдет и так покамест… А вот не сошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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