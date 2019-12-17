Россиянин собрал установку для переработки пластика из подручных материалов

Владимир Терехов из поселка Володарский в Астраханской области открыл пункт приема, куда все его соседи теперь приносят пустые пластиковые бутылки. Мужчина платит за килограмм пластика по 10 рублей. В первые несколько дней работы односельчане принесли Владимиру порядка 200 килограммов пластика, так что теперь в поселке пустых бутылок на улице не найти.

Собранный пластик Владимир тут же перерабатывает в пластиковую крошку на самодельной дробилке. Материалы для установки нашлись в гараже, что — то пришлось переделать, переварить, подточить. Единственное, на что мужчина потратил деньги — это мотор для дробилки. Самодельный агрегат способен перерабатывать до 60 килограмм пластика в час.

Полученную пластиковую крошку новоявленный бизнесмен продает на предприятия, среди его партнеров — несколько производителей из Астраханской области, которые используют пластиковое вторсырье для производства разнообразных изделий — от мебели до одежды, - передает ОТР.

Сейчас в пункт приема Владимира приезжают сдавать пластик уже даже из соседних районов.