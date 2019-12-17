2019-12-17T00:20:06+03:00
Общество

В Сколково представили коллекцию одежды из вторсырья

Показ мод «Вторая жизнь отходов» прошел в рамках международной выставки - форума «Чистая страна»
Анна ГЛАДКИХ
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Показ мод «Вторая жизнь отходов» прошел в рамках международной выставки - форума «Чистая страна»Показ мод «Вторая жизнь отходов» прошел в рамках международной выставки - форума «Чистая страна»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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16 декабря в технопарке «Сколково» состоялось открытие международного форума-выставки «Чистая страна», в рамках которого представители федеральных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», подведомственных учреждений, занятых в реализации нацпроекта, компании, внедряющие современные экологичные технологии и региональные операторы ТБО обсудят ключевые вопросы, подведут итоги уходящего года и обсудят планы на предстоящий год в ключе реализации национального проекта.

Форум продлится до 18 декабря. В его программе, кроме официальных совещаний и конференций запланирована также развлекательная часть. Так изюминкой форума стал модный показ. Вся одежда на моделях сшита из текстиля, произведенного из переработанного материала. Также модели появились на подиуме в платьях из использованных полиэтиленовых пакетов. Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблеме постоянного увеличения мусора — его в стране уже сейчас образуется по 70 миллионов тонн каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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