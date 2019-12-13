Право на защиту

Созданное в 2016 году в Болгарии некоммерческое объединение «Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона» оказывает правовую помощь соотечественникам в других странах. Еще одним направлением в работе организации является научная деятельность, результаты которой были представлены на международной конференции «Современное государство в эпоху глобальных трансформаций».

Символично, что мероприятие прошло в Москве в День Конституции РФ. Принимавший в нем участие глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил присутствующих коллег с праздником, а также вручил памятную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне главе Ассоциации, заслуженному юристу Азербайджана, профессору Ильгаму Рагимову.

«Я думаю, что сегодня эта медаль имеет большую актуальность», - сказал глава СКР. Он вспомнил, как люди, получившие награду, приуроченную к 70-летию Победы, «с большой теплотой отзывались об этой медали, вспоминали годы совместной борьбы с фашизмом и нацизмом».

В одиночку не устоять

Теме объединения ради общей борьбы с вызовами, которые стоят перед миром, и была посвящена прошедшая конференция. На ней был представлен доклад «Современное государство в эпоху глобальных трансформаций», подготовленный целым рядом авторов. В их числе – присутствовавшие на форуме Ильгам Рагимов, президент Международной Славянской академии (МСА) наук, образования и культуры Сергей Бабурин, академик МСА, доктор юридических наук Юрий Голик.

Все они говорили о том, как в эпоху глобальной трансформации, когда с разного рода угрозами сталкиваются и карликовые государства, и мировые державы, важно выработать общие для всех механизмы взаимодействия.

Например, Ильгам Рагимов отметил, как происходящие с государствами изменения «особенно стремительны в эпоху глобальных трансформаций». «В современном мире государство становится многофункциональным и занимается вопросами, которых не было раньше», - пояснил он. Динамично развивается, по мнению главы Ассоциации, и «законодательство разных стран, и появляется необходимость сотрудничества и обмена опытом». Решением этих задач организация Рагимова занимается в рамках различных мероприятий. В частности, «правление Ассоциации очень часто встречается для обсуждения и решения различных вопросов, в том числе для оказания определенной помощи между государствами».

Сергей Бабурин уверен, что под давлением транснациональных корпораций в одиночку никому не устоять. А чтобы противостояние было эффективным, необходимо объединяться в межгосударственные союзы наподобие Европейского. При этом общественный деятель посетовал, что Союзное государство России и Беларуси, о создании которого наши страны говорят уже 20 лет, до сих пор юридически не оформлено. «Мы объясняем нашим белорусским друзьям, что нет ущемления суверенитета ни России, ни Белоруссии при создании Союзного государства, - подчеркнул Бабурин. - Когда мы говорим о создании союзных государств, мы говорим о создании консолидированного суверенитета».

В Турции не пропадем

Безусловно, такие союзы между странами намного успешней отстаивают на международном уровне свои интересы, а также права граждан этих государств. В отсутствии подобных тандемов правозащитные функции берут на себя различные общественные организация. Ассоциация, которой руководит Ильгам Рагимов, как раз призвана помогать соотечественникам, оказавшимся в беде или трудной ситуации в других странах.

По словам главы организации, у нее есть возможность оказывать юридическую помощь как россиянам в Турции, так и наоборот. И это только один из примеров. Ассоциация объединяет правозащитников из большого количества государств, причем не только стран Черноморско-Каспийского региона. Члены организации имеют возможность обмениваться опытом разрешения тех или иных ситуаций, консультируя друг друга по вопросам, связанным с особенностями законодательства своих стран. Также Ассоциация готовит молодых специалистов, проводит их обучение. Конференции, подобные прошедшей в Москве, показывают, насколько активно ведется научная деятельность. Причем каждый раз, как рассказал профессор Рагимов, «мы обращаем внимание на то, какая тема, какая проблема в данной ситуации является очень актуальной».

Сила – в семье и духовности

А диапазон проблем, как справедливо заметил глава Ассоциации, действительно широк. Глава СКР Александр Бастрыкин обозначил тенденцию, которая привела к кризису в мире – «кризис либерализма - экономического, политического, правового, духовного, религиозного». Причем Бастрыкин видит в этом – непосредственно в кризисе – плюсы, поскольку государства под давлением общественности будут возвращаться к традиционным ценностям. «Большая дружная семья, которая заинтересована в рождении детей, вера в Отечество, знание истории - вот в чем сила общества,» - подчеркнул председатель Следственного комитета.

Юрий Голик назвал еще один кризис – управленческий. «В любом государстве существуют силы, которые способствуют его развитию или, наоборот, тормозят, или просто бесполезны», - пояснил он. Академик МСА отметил, что «появилась даже целая отрасль знания – девиантология государственного управления». По мнению Голика, важно эти процессы «постичь и максимально направить их в позитивное русло». При этом он считает, что важную роль в этом может сыграть и Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона.