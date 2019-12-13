Больше денег на образование и медицину: Расходы бюджета Архангельской области впервые превысили 100 миллиардов рублей

Архангельская область продолжает наращивать экономический потенциал: ежегодно регион демонстрирует рост доходов, который позволяет закладывать в бюджет больше расходов на самые важные социальные сферы. Наступающий 2020 год станет для Поморья прорывным - расходная часть областного бюджета впервые превысит знаковую отметку в 100 миллиардов рублей. Благодаря стабильно поступающим налоговым отчислениям от предприятий региона и федеральным инвестициям, денег хватит на все – на соцподдержку, медицину, здравоохранение.

1. ДОХОДЫ РАСТУТ НА 8-10% В ГОД

Депутаты регионального парламента утвердили расходную часть архангельского бюджета на 2020 год в размере 101,5 млрд. рублей, при этом доходы региональной казны составят 93 млрд. рублей.

- Есть некий символ: мы выходим в расходах за цифру в 100 миллиардов рублей. Экономика региона растет, она позволяет себе достаточно амбициозные планы, - отметил после принятия бюджета губернатор области Игорь Орлов.

Семь лет назад, когда Игорь Орлов только стал губернатором Архангельской области и впервые принимал бюджет, расходная часть региональной казны была почти вдвое меньше нынешней: в 2012 году она составила 52 млрд. рублей. С тех пор областные власти приняли за основу политику разумной экономии: отказались от дорогих коммерческих кредитов в пользу бюджетных и начали планомерно гасить госдолг. В область привлекаются инвестиции, растет прибыль крупных предприятий, выручка малого и среднего бизнеса. Доходы регионального бюджета стабильно увеличиваются на 8-10% в год, и регион может позволить себе запланировать больше расходов.

2. 62% РАСХОДОВ – НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Бюджет Архангельской области следующего года станет по-настоящему социально ориентированным. Более 62% всех расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт: это на 13% больше, чем в прошлом году. Только на здравоохранение в 2020 году выделяется 2 млрд рублей. Больше половины этой суммы будет направлено на строительство лечебно-диагностического корпуса областной детской больницы и закупку нового диагностического оборудования для больниц и поликлиник. Кроме того, областные медицинские учреждения ждет масштабный переход на цифровой формат – на это в бюджете выделяется почти 500 млн. рублей

Почти в два раза вырастут расходы на образование: в 2020 году в Архангельской области откроются 3 новых школы и 10 детских садов. Почти два миллиарда рублей в бюджете 2020 года запланированы на увеличение зарплаты бюджетникам. Серьезно увеличены расходы, касающиеся социальных гарантий и льгот - выплаты ветеранам и семьям с детьми.

- Мы демонстрируем достаточно активное развитие всех направлений нашей деятельности. Нет никаких сомнений, что все социальные обязательства будут выполнены с надлежащим темпом и ростом к тем, которые мы имели в этом году, - отмечал ранее губернатор Игорь Орлов. - Инвестиционная программа, которая обеспечивает в следующем году строительство 13 детских садов, семи больниц, огромного количества жилья по программе переселения, дорог, подкреплена соответствующими финансовыми решениями.

3. АЛМАЗЫ ПОМОРЬЯ

Существенный вклад в повышение доходов вносит алмазная отрасль региона. В 2019 году алмазодобывающие предприятия перечислили в бюджет Архангельской области в виде налога на добычу полезных ископаемых 2,3 млрд. рублей. Это почти на 16% больше, чем в предыдущем году.

Алмазы в Приморском и Мезенском районах добывают два предприятия отрасли – ПАО «Севералмаз» и АО «АГД ДАЙМОНДС». Уходящий 2019 год стал для алмазодобытчиков особенно успешным: предприятия начали разрабатывать участки месторождений с более высоким содержанием алмазов. Их находки в этом году прогремели на всю страну: добытчики обнаружили четыре уникальных алмаза весом от 104 до 222 карат каждый.

Игорь Орлов во время рабочей поездки Виноградовский район. Фото: ПАВЕЛ КОНОНОВ.

4. ИНВЕСТИЦИИ И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Алмазодобыча и лесная промышленность традиционно являются основой архангельской экономики - на них приходится две трети инвестиций, которые привлекаются в регион. Инвестиционный портфель области состоит из 20 проектов, восемь из них сейчас активно претворяются в жизнь. Крупный лесопромышленный комплекс строится в селе Карпогоры – он заработает в 2023 году: общий объем инвестиций в предприятие составит более 28 млрд. рублей. Около 73 млрд. рублей инвестируются в горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова. Еще 35,5 млрд. рублей инвесторы вкладывают в разработку месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» на Новой земле. Инвестиции привлекает и рыбная отрасль региона: на строительство четырех траулеров для лова рыбы потратят 16 млрд. рублей.

Реализация крупных инвестиционных проектов в Архангельской области – это, в первую очередь, рабочие места для жителей региона. В ближайшие годы на открывающихся предприятиях появится 5500 вакансий. Общая сумма инвестиций в экономику области составит более 170 миллиардов рублей.

5. ТАРИФ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА ОГРАНИЧИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

«Мусорные» тарифы – камень преткновения для многих регионов. В Архангельской области эту проблему решили радикально: губернатор Игорь Орлов распорядился законодательно ограничить плату за обращение с ТКО. Областное правительство провело кропотливую работу, стремясь сделать цены на вывоз мусора максимально низкими и освободить жителей региона от лишней нагрузки. 11 декабря новые тарифы были утверждены региональным парламентом. Теперь плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей крупных городов региона не должна превышать 120 рублей в месяц с человека. Для городов с численностью жителей до 12 тысяч она установлена не больше 73 рублей, в деревнях и селах - не выше 52 рублей с человека. Принятые Архангельской областью тарифы стали одними из самых низких в стране. Для сравнения, жители Подмосковья платят 255 рублей на человека в месяц, в Ленинградской области – 237 рублей.