Сайт «Комсомолки» KP.RU поставил рекорд - 70 млн. пользователей!

За последние 31 день аудитория «Комсомольская правда-digital» побила абсолютный рекорд посещаемости - 70 миллионов уникальных посетителей по данным Liveinternet. Получается, больше половины пользователей Рунета хотя бы раз в месяц посещали наш сайт kp.ru.

Интернет-проект Издательского Дома «Комсомольская правда» давно и прочно занимает первое место в рейтинге сайтов категории «СМИ и Новости» по количеству уникальных посетителей в месяц, но таких высоких показателей не добивался еще ни один информационно-новостной ресурс.

Но эти цифры нам тем приятнее, что пришли к этому рекорду мы вместе с вами, наши читатели! Это вы проявляете интерес к расследованиям наших спецкоров, читаете и переживаете за наших военных обозревателей, смотрите видео и онлайн-трансляции, делитесь своим мнениях и спорите с другими читателями в комментариях к нашим материалам, дружите с нами в соцсетях.

Спасибо вам за внимание к нашему сайту, а мы постараемся работать еще лучше, идти в ногу со временем и находить новые формы подачи информации, чтобы сделать kp.ru интереснее и полезнее для вас!