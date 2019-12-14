Максима Горького свел в могилу грипп, а Константина Черненко - копченая рыба

Чуть больше года назад в издательстве «Пятый Рим» вышла книга «Смерть замечательных людей», где описывались диагнозы и причины смерти деятелей самых разных эпох: от Александра Македонского (похоже, умер от синдрома Гийена-Барре) до Эдгара По (скончался от бешенства), от Брюса Ли (отек мозга вследствие индивидуальной непереносимости лекарства экваджестик) до Петра I (урологические заболевания, развившиеся, видимо, как осложнение венерических). Авторы - научные журналисты Алексей Паевский и Анна Хоружая (последняя - еще и профессиональный врач) тщательно изучили все доступные материалы по истории болезней и задавались вопросом: можно ли было продлить пациентам жизнь тогда и как поступили бы с ними медики сейчас?

Книга получилась невероятно интересная. И сейчас появилось продолжение: «Смерть замечательных людей. Сделано в СССР». Там речь идет о легендах советской эпохи - ученых, космонавтах, писателях, политиках, спортсменах. Вот только несколько клинических случаев.

Книга получилась невероятно интересная

Надежда Крупская

«Мучили Надю около трех часов — без наркоза»

У Сергея Довлатова в «Записных книжках» есть анекдот. «Юз Алешковский уверял: «В Москве репетируется балет, где среди действующих лиц есть Крупская. Перед балериной, исполняющей эту роль, стоит нелегкая хореографическая задача. А именно, средствами пластики выразить базедову болезнь».

Что это такое, базедова болезнь?.. Во-первых, правильнее было бы писать «болезнь Базедова», она названа по имени врача Карла Адольфа фон Базедова. Во-вторых, у нее много других названий: болезнь Грейвса, болезнь Перри, болезнь Флаяни, гипертиреоз, диффузныи токсическии зоб. При ней щитовидная железа начинает вырабатывать слишком много тиреоидных гормонов, и те отравляют организм. Зачем она их вырабатывает в таком количестве? Есть мнение, что это аутоиммунное заболевание, то есть иммунная система организма «сходит с ума» и начинает атаковать щитовидку, а та «защищается». В любом случае, один из самых известных симптомов болезни - выпученные глаза (хотя имеются и другие - от отсутствия наморщивания при взгляде вверх до усиленного блеска глаз, и это только то, что касается лица - а есть еще кардиологические, стоматологические и прочие симптомы).

Надежда Крупская была очень симпатичной девушкой, чем-то похожей на Скарлетт Йоханссон. Базедова болезнь ее изуродовала. Она мужественно с ней сражалась - только вот тогдашние лекари плохо представляли, как эту болезнь лечить. В 1913 году ее прооперировал знаменитый врач Эмиль Теодор Кохер. «Операция, кажись, архиопасна и архисомнительна» - переживал Ленин. Но согласился, а потом писал матери: «Помучили Надю около трех часов — без наркоза, но она перенесла мужественно». Состояние ее улучшилось. Вот только болезнь все равно никуда не делась и периодически обострялась. Особенно после смерти Ленина, которую Крупская переживала очень тяжело.

Надежда Крупская была очень симпатичной девушкой, чем-то похожей на Скарлетт Йоханссон. Базедова болезнь ее изуродовала

Но умерла она по другой причине. В феврале 1939 года она готовилась встретить свое 70-летие. Вдруг сильно заболел живот, началась рвота. Заподозрили аппендицит, отвезли в больницу. Там диагноз уточнили: «закупорка склерозированных сосудов кишечника и последующее общее воспаление брюшины». Последнее называется перитонитом (и, вопреки заблуждению, вызванному фильмом «Покровские ворота», возникает отнюдь не только как осложнение аппендицита). Состояние ухудшалось, а оперировать Крупскую боялись - никто не хотел зарезать на операционном столе вдову Ленина. Да и ясно было, что операция едва ли поможет…

Как пишут Паевский и Хоружая, при вскрытии «диагноз подтвердился: «тромбоз в развитии верхней брыжеечнои артерии».В общем, по факту и Ленина, и Крупскую погубил атеросклероз сосудов (кулинар Вильям Похлебкин вообще считал, что атеросклероз Ильича начался из-за того, что Крупская не умела готовить и они питались только яйцами, которые содержат огромное количество холестерина). Только у Ленина в итоге тромбы поразили мозг, а у Крупской — брюшину. (…) Можно ли было спасти Крупскую? Теоретически, в наши дни противовоспалительные препараты, УЗИ и КТ позволили бы своевременно диагностировать тромбоз, провести лапароскопическую операцию — при этом не со стопроцентными шансами: если уж перитонит начался, то ситуация является угрожающей сама по себе».

Максим Горький

«Оба легких почти целиком «закостенели»

Была такая частушка: «Эх, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». На место Кирова (к убийству которого Сталин, скорее всего, никакого отношения не имел) можно поставить и Крупскую (по мнению конспирологов, Сталин прислал ей отравленный торт), и Ленина, и Горького, и Михаила Фрунзе… В годы перестройки «лучшего друга физкультурников» подозревали в том, что он всех чуть ли не лично отравил или зарезал. Но, как доказывают Паевский и Хоружая, все это - сказки и домыслы, попытки расцветить реальность драматическими поворотами из «Игры престолов». Документы и диагнозы говорят об обратном.

Алексей Пешков, в начале XX века под псевдонимом Максим Горький ставший одним из самых знаменитых писателей в мире, был от природы очень мощным человеком. Но болезни атаковали его с самого детства: он переболел холерой, потом оспой… Из-за депрессии пытался в юности покончить с собой - его вылечили, но отрезали половину легкого, которое он прострелил. Ну, а потом легкие Пешкова поразил еще и туберкулез.

Алексей Пешков, в начале XX века под псевдонимом Максим Горький ставший одним из самых знаменитых писателей в мире, был от природы очень мощным человеком

Но и с туберкулезом он справлялся вплоть до 1936 года. Тогда, вернувшись в мае из Крыма, где провел зиму, он неважно себя почувствовал - простыл. Однако захотел навестить своих внучек. То, что обе болели гриппом, его не смутило. Горький еще и совершил прогулку по Новодевичьему кладбищу - хотел посмотреть на изготовленный Верой Мухиной памятник на могилу его сына, а заодно - на могилу жены Сталина Надежды Аллилуевой. Погода стояла влажная, ветреная…

Горький заразился от внучек гриппом (какая ирония судьбы: когда-то в детстве он заразил холерой своего отца, сам вылечился, а отец умер!) Болезнь развивалась очень быстро, дала классическое осложнение в виде воспаления легких, а те и так были уже в совсем аховом состоянии. Как мы помним, половина одного легкого была удалена. Плюс - ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь - Горький был заядлым курильщиком), эмфизема, чахотка… Секретарь Горького Крючков присутствовал при вскрытии и потом вспоминал: «состояние легких оказалось ужасное.Оба легких почти целиком «закостенели», равно как и бронхи. Чем жил и как дышал — непонятно».

Тем не менее, Горький долго сражался за жизнь. В какой-то момент близкие уже совсем простились с ним. Жена вспоминала: «После продолжительной паузы Алексеи Максимович открыл глаза. Выражение их было отсутствующим и далеким. Точно просыпаясь, он медленно обвел всех нас взглядом, подолгу останавливаясь на каждом из нас, и с трудом, глухо, раздельно, каким-то странно-чужим голосом произнес: «Я был так далеко, откуда так трудно возвращаться...» Но тут медсестра впрыснула ему камфару - и он ожил и улыбнулся: «Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?»

Ему стало настолько лучше, что он смог принять Сталина, Молотова и Ворошилова и даже выпить с ними красного вина. Но это было временное улучшение. Вскоре он уже шептал «Отпустите меня» (умереть) и показывал рукои на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты. 18 июня 1936 года великого пролетарского писателя не стало.

Александр Белов

«Если его зарежу - никогда себе не прощу»

Один из самых знаменитых советских баскетболистов (и один из центральных персонажей самого кассового российского фильма «Движение вверх») прожил на свете неполных 27 лет. После легендарной победы над американской сборной в Мюнхене Белов еще стал чемпионом СССР и чемпионом мира. И в какой-то момент его начали мучить боли за грудиной. Положение все ухудшалось, а правильный диагноз поставить не могли. Подозревали то гепатит А, то сальмонеллез. Потом задумались - а не в сердце ли проблема. Но казалось, что сердце у Белова вполне нормальное, только немного увеличенное. Сильнее была увеличена печень, из-за этого заподозрили абсцесс; положили Белова в больницу и стали готовить к операции.

Сейчас Белову сразу сделали бы томографию - либо компьютерную, либо позитронно-эмиссионную, либо магнитно-резонансную, рассмотрели бы его внутренние органы на экране… Но тогда в СССР не было аппаратов ПЭТ и МРТ, а КТ только начали применять, и только для исследования мозга. Поэтому диагноз Белову пытались поставить немножко вслепую. Один доктор сказал «Жить будет, играть — нет», другой - «От силы протянет неделю-две». Хотели делать операцию на печени - и не сделали. Как вспоминали, хирург просто отказался со словами «Нет оснований утверждать, что только операция спасет жизнь… Я мог бы рискнуть, оперируя простого человека. Но если вдруг зарежу Белова — никогда себе этого не прощу».

Как показало вскрытие, у Белова было редчайшее заболевание сердца - гемангиосаркома перикардаФото: фотохроника ТАСС.

Впрочем, операция на печени все равно ничего бы не дала. Как показало вскрытие, у Белова было редчайшее заболевание сердца - гемангиосаркома перикарда. Опухоль стенок кровеносных сосудов. Поражена была наружная оболочка сердца, так называемая околосердечная сумка. Вообще саркомы - это злокачественные опухоли, образованные активно делящеи ся соединительнои «незрелой» тканью. А от «классического» рака они отличаются, в частности, тем, что очень быстро растут.

Как пишут Паевский и Хоружая, «По оценкам онкологов, ангиосаркома сердца случается один раз на десять миллионов человеко-лет. То есть за десять миллионов совокупных лет жизни любого количества людей (например, за год жизни десяти миллионов человек или за десять лет одного миллиона) это заболевание встретится один раз. Тем трагичнее, что менее чем за два десятка лет саркома сердца забрала сразу двух великих уроженцев СССР, более того — двух великих ленинградцев: 9 июля 1996 года в Санкт-Петербурге от саркомы сердца умер потрясающий композитор Сергеи Курехин».

Могила Александра Белова сейчас находится на Северном кладбище Петербурга, он похоронен рядом с родителями и тренером Владимиром Кондрашиным. А сердце его лежит в музее Северо-Западного государственного медицинского университета, в банке с формалином, как редчайший экспонат, демонстрирующий, что делает с этим органом саркома.

Павел Беляев

«Хирург вырезал ему две трети желудка»

Этот космонавт стал героем еще одного громкого недавнего российского фильма - «Время первых». Там его играл Константин Хабенский. Именно Беляев вместе с Алексеем Леоновым совершил исторический полет, в ходе которого Леонов впервые вышел в открытый космос. А всего через несколько лет умер, став первым космонавтом, скончавшимся не в результате катастрофы, а в больничной палате.

Как вспоминают знавшие его люди, ничто вроде бы не предвещало беды - и вдруг Беляева экстренно госпитализировали. Руководитель подготовки космонавтов Николай Каманин в дневнике писал: «Хирург Вишневский вырезал ему две трети желудка, часть двенадцатиперстной кишки и аппендикс. Операция прошла удачно, но состояние Беляева еще очень тяжелое (раньше он никогда на желудок не жаловался)». Состояние то слегка улучшалось, то резко ухудшалось, и 10 января 1970 года Беляев скончался.

В интернете бродят конспирологические теории - то ли Беляева специально «зарезали», то ли была допущена грубая ошибкаФото: фотохроника ТАСС.

В интернете бродят конспирологические теории - то ли Беляева специально «зарезали», то ли была допущена грубая ошибка. На самом деле оперировал его выдающийся хирург Александр Александрович Вишневский, и «налажать» он вряд ли мог. Ну, а версия об «устранении» и вовсе представляется абсурдной (хотя и страшно увлекательной). Просто, судя по масштабам операции, Вишневскому достался совсем запущенный случай язвы двенадцатиперстной кишки. Видимо, Беляев попал на операционный стол уже с перитонитом (воспалением париетального и висцерального листков брюшины - от него, к слову, умерла и Крупская).

Многие космонавты не любят и боятся врачей (те всегда могут из-за какой-то болячки, которую сами космонавты считают ерундовой, отстранить их от полета, а полет - смысл их жизни). Бывает, что и скрывают недомогание до последнего. Паевский и Хоружая вспоминают трагикомический случай с космонавтом Владимиром Васютиным, отправившимся на орбиту в сентябре 1985 года. Он страстно мечтал об этом полете. И ради него решил скрыть от врачей симптомы простатита, воспаления предстательной железы (а они проявлялись в течение четырех лет!) Скорее всего, принимал огромные дозы антибиотиков, чтобы простатит не выявили во время осмотров. Болезнь обострилась за месяц до полета - но Васютин решил перетерпеть. И, видимо, уже в космосе боли в области паха стали невыносимы. Было принято решение прекратить полет.

Генеральный конструктор НПО «Энергия» Валентин Глушко потом писал в ЦК КПСС, что программа работ экипажа была полностью сорвана, а убытки (стоимость корабля и поисково-спасательных работ) составили порядка 10 миллионов советских рублей. Васютин, хоть и получил звание Героя Советского Союза, был исключен из отряда космонавтов и в 2002 году умер от рака предстательной железы - вероятно, следствия простатита, который он так долго скрывал и лечил самостоятельно. А космонавтам с тех пор в обязательном порядке перед полетом делают анализ секрета простаты, получивший название «пробы Васютина».

Константин Черненко

Роковой подарок от министра внутренних дел

Константин Устинович Черненко провел на высшем государственном посту всего год и двадцать пять дней, меньше, чем все остальные генсеки. «Всходил на трон» он уже тяжело больным стариком. Хотя все могло быть иначе.

Черненко страдал от эмфиземы легких (на медицинском языке это - «патологическое расширение воздушных пространств в легких и деструктивные изменения альвеолярных стенок»). Есть мнение, что заработал он ее вследствие постоянных простуд на охоте, куда ездил со своим другом Брежневым. Отказаться от приглашения он не мог, а легкие, похоже, были слабыми изначально. В начале 80-х Черненко регулярно ездил отдыхать и лечиться в Крым. Однако же эмфизема - не катастрофа, с ней можно жить.

В 1983 году Черненко в очередной раз поехал на отдых. Как вспоминал главный кремлевский врач Евгений Чазов, «чувствовал он себя превосходно и уже собирался возвращаться в Москву, чтобы начать активно работать. Отдыхавший там же, в Крыму, министр внутренних дел Федорчук, которого активно поддерживал Черненко, прислал ему в подарок приготовленную в домашних условиях копченую рыбу. У нас было правило — проводить строгую проверку всех продуктов, которые получало руководство страны. Для этого как в Москве, так и в Крыму были организованы специальные лаборатории. Здесь же то ли охрана просмотрела, то ли понадеялись на качественность продуктов, которые прислал близкии знакомыи , к тому же министр внутренних дел, короче — такой проверки проведено не было. К несчастью, рыба оказалась недоброкачественной— у Черненко развилась тяжелейшая токсикоинфекция с осложнениями в виде сердечной и легочной недостаточности. Выехавшие в Крым наши ведущие специалисты вынуждены были из-за тяжести состояния срочно транспортировать его в Москву. Состояние было настолько угрожающим, что я, да и наблюдавший его профессор-пульмонолог А.Г. Чучалин, как, впрочем, и другие специалисты, боялись за исход болезни».

Черненко выжил, но из сравнительно бодрого старика превратился в немощного инвалида. Состояние легких ухудшалось день ото дня, это приводило к перенапряжению сердца и сердечной слабости. И дома, и на работе были установлены кислородные аппараты. И в этом состоянии, ловя во время разговоров ртом воздух, он возглавил крупнейшую страну мира.

Народу он мало чем запомнился - ну, разве что вернул партбилет 94-летнему Вячеславу Молотову, которого исключили из партии при Хрущеве. Тогда язвили, что Черненко готовит себе преемника. Самому генсеку оставалось жить недолго, и все это понимали. За несколько дней до смерти из-за нехватки кислорода в крови и гипоксии мозга у него наступило «сумеречное расстройство сознания», и Чазов позвонил Михаилу Горбачеву, сообщив, что развязка может наступить в любой момент. А фактически - предупредив, что надо активно действовать, чтобы стать следующим генсеком…