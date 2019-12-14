2019-12-13T21:46:26+03:00
Общество

Маленькие хитрости: Срубить елку так, чтобы тебя за это не оштрафовали

Просто выбирать надо из 40 тысяч елей и сосен, выращенных в двух питомниках
Семен ЕЛЕНИН
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Начиная с 20 декабря можно приехать в два подмосковных питомника, пройтись со специалистами по плантациям елочек, выбрать подходящую по размеру, пушистости и цене.Начиная с 20 декабря можно приехать в два подмосковных питомника, пройтись со специалистами по плантациям елочек, выбрать подходящую по размеру, пушистости и цене.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Песенки «В лесу родилась елочка» и «Маленькой елочке холодно зимой» знают все! И вроде бы приличные с виду новогодние хиты на самом деле учат... правонарушениям. Посудите сами: один срубил в лесу елочку под самый корешок, другие способ не уточняют, но тоже взяли дерево из лесу домой... А это - штраф за незаконную рубку лесных насаждений: от 3 тысяч рублей для физических лиц, от 200 тысяч - для юридических. А если ущерб оценят более чем на 5 тысяч, то это уголовная история. Так что лучше не рисковать. Тем более что подмосковный лесхоз предлагает желающим самостоятельно срубить себе новогоднюю красавицу - почти в лесу. Зато без всяких последствий.

Начиная с 20 декабря для этого можно приехать в два подмосковных питомника, пройтись со специалистами по плантациям елочек, выбрать подходящую по размеру, пушистости и цене. Вам здесь даже пилу дадут. Или топор, если угодно. Ну просто елочное сафари получается!

Цены в питомниках, надо сказать, очень демократичные. В разы дешевле, чем на рынке.

Фото: Кадр из мультфильма

Фото: Кадр из мультфильма

- Стоимость елочки до полуметра начинается от 300 рублей, - рассказывает председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. - А вот елочку в 1,5 - 2 метра можно будет выбрать за 700 руб-лей. Сейчас в двух питомниках на выбор всем желающим представлены более 40 тысяч елей и сосен.

Все легко и просто: выбрал елочку, срубил, оплатил через мобильное приложение - получил документы. Никакого браконьерства и партизанщины.

Ну и приятное с полезным: можно детей с собой взять. Тем более что около питомников предусмотрены места для приготовления шашлыков, а также угощение чаем с баранками и пирожками. А в выходные дни (21 - 22 и 28 - 29 декабря с 11.00 до 16.00) вас тут еще и Дед Мороз со Снегурочкой развлекать будут!

ИСТОЧНИК KP.RU

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