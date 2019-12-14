«Нет на лампу за тысячу рублей, но есть сумка за 50 тысяч»: корреспондент «КП» побывал в клубе анонимных транжир

- Здравствуйте, меня зовут Мария. Я должница и транжира, - вздыхая, говорит женщина лет пятидесяти и теребит видавшую виды сумочку.

- Привет, Мария! - хором отзываемся мы.

Бывают анонимные алкоголики (известная программа «12 шагов»). Анонимные наркоманы. Еще есть анонимные обжоры. А я попал в группу анонимных должников (по статистике, на текущий момент общий кредитный долг россиян превышает 17 триллионов рублей).

По иронии судьбы группу приютили в храме Святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Храм назван в честь братьев, которые 1700 лет назад лечили людей и не брали за это денег. Участников группы анонимных должников, по глупости нахватавших миллионных долгов, часто называют сокращенно - АД. И вырваться из этого ада непросто.

«МЫ ЖИВЕМ В ПОСТОЯННОМ ХАОСЕ»

Нас сегодня восемь человек. По очереди представляемся. Трое пришли в первый раз. Заседание ведет Борис. Все имена здесь вымышленные. Борис достает несколько печатных листов. Читаем их вслух, по паре абзацев, передавая по кругу.

«Анонимные Должники не связаны ни с какой сектой, политическим течением...»

«Мы не знаем свои месячные расходы, процентные ставки по кредитам, выплаты и платежи...»

«Мы живем в постоянном хаосе. Используем одну кредитную карточку, чтобы оплатить другую, у нас постоянно финансовый кризис...»

Я приготовил свою историю. Большая ипотека, несколько потребительских кредитов, початая кредитная карта крупного банка. Ежемесячные платежи такие, что если в какой-то месяц твои доходы вдруг падают, в один момент вылетаешь в трубу.

У многих участников клуба анонимных должников проскальзывает мысль, что в наше время оформить кредитную карту с сотнями тысяч рублей на счету стало слишком просто. Из-за этого многие срываются.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но мой рассказ - для приготовишек. У моих соседей же все по-взрослому.

Борис (работает в бухгалтерии крупной компании):

- Сколько бы я ни зарабатывал, ежемесячно трачу на 10 - 15 процентов больше, чем получаю. Лезу в кредитные деньги, и мой долг постоянно увеличивается. Только одному банку долг 1,5 миллиона рублей. При этом ипотекой не отягощен, своя квартира. Когда я вне работы, у меня как будто исчезает понимание стоимости денег. Раз в месяц покупаю продукты через интернет-магазин - на двадцать пять тысяч рублей. Но при этом я каждый вечер все равно захожу в магазин и трачу две-три тысячи. Везде расплачиваюсь кредитной картой. На Алиэкспресс беру мелочовку не дороже тысячи рублей. Мне кажется, что я покупаю очень нужную вещь. Но вещи приходят по почте и годами валяются дома даже нераспакованные.

Юлия (лет тридцать, есть муж и ребенок. Работает в магазине дорогой обуви. Зарплата - 140 тысяч, но она улетает за несколько дней):

- Я хожу в эту группу уже пять лет. Периодически бросаю, когда у меня все потихоньку налаживается. Потом возвращаюсь. Когда-то я справилась с более серьезной проблемой, слезла со всяких веществ. Правда, сейчас я в пике. У меня в комнате два месяца нет света. Светильник сломался. Новый стоит тысячу рублей. Но у меня на него нет денег. При этом сумку купила за пятьдесят тысяч.

Виктор (новенький):

- Я от жены скрываю, сколько на самом деле зарабатываю. Чтобы хотя бы частично покрывать текущие кредиты, пашу на трех работах. Но все равно не хватает. Кредитки выпотрошены, начинают названивать коллекторы. По состоянию здоровья чувствую, что выгораю. Долго в таком ритме не протяну. Если со мной что-то случится, не хотел бы, чтобы долги падали на жену с детьми. Сюда пришел, чтобы мне помогли...

Кстати.

Владимир (седой мужчина в почтенном возрасте, никогда толком не работал, но айфон у него предпоследней модели):

- Часто беру в долг. Иногда вещи беру. Но никогда не возвращаю. У меня нет возможности отдавать свои долги! Я выхожу утром из дома, гуляю по городу. В кофейню забежал. Потом пообедал. Потом в бутике что-то недорогое купил. Так очередная карточка и пустеет постепенно. Очень люблю книги. Скупаю электронные. Но читать их не успеваю. У меня в телефоне больше ста непрочитанных книг.

Когда я шел на встречу анонимных должников, думал, что это будет история про экономический кризис. Мол, людям не хватает денег, чтобы кормить семьи, они вынуждены лезть в кабалу к проклятым капиталистам. Но тут дело в другом. Болезнь общества потребления? Очень доступные деньги. И столько клевых штук вокруг. И всего хочется. И легкая эйфория после очередной покупки. Короткий сеанс самоутверждения. Но уже через несколько минут это проходит. И хочется снова.

Иногда анонимные должники обмениваются телефонами, обращаются друг к другу за советом и поддержкой. Собственно, на это и рассчитана программа: выговориться, выслушать, понять, что ты не один. Ведь здесь нет ни врачей, ни лекарств. Только такие же, как ты, зависимые.

- Тут важно пройти все 12 шагов и вернуться к нормальной жизни, - говорит мне на прощание Борис.

- Помогает?

- Я знаю людей, которые справились. Но знаю и тех, кто срывался. Например, я здесь уже во второй раз. Надеюсь, на этот раз все будет хорошо. Очень этого хочу.

МНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА

«Занимали бы у соседей»

- У меня время от времени бывают такие клиенты, - говорит врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Все, как у ваших героев: человек набирает кредиты, тратит их не пойми на что. То, что с ними происходит, относится к немедицинским зависимостям, которых нет в официальном реестре. Медицинские - это зависимости от алкоголя, наркотиков, никотина. А здесь все дело в психологии. Шопоголики, трудоголики - из этого же ряда. И, кстати, психиатры до сих пор спорят, можно ли это вообще считать реальной зависимостью. По своему опыту могу сказать, что кредитоголизм - назовем это условно так - вовсе не главная проблема этих людей. Когда начинаешь говорить, выясняется, что там чаще всего несколько более сложных зависимостей. Вплоть до наркомании. Лично мое мнение - в такой ситуации больше поможет грамотный специалист, нежели «коллективное» лечение.

- У многих участников клуба анонимных должников проскальзывает мысль, что в наше время оформить кредитную карту с сотнями тысяч рублей на счету стало слишком просто. Из-за этого многие срываются.

- Это все отговорки. Не было бы доступных кредиток, они точно так же занимали бы у знакомых, соседей. Думаете, раньше таких людей не было? Всегда были.

Конкретно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Еще три года назад должников было в два раза больше»

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» каждый квартал подбивает кредитную статистику по всем регионам. Например, в столице кредитуется каждый пятый, а в Чечне, Ингушетии и Дагестане - всего 7 - 8% от общего числа жителей. А самые зашкаливающие показатели - в Калмыкии и Тыве. Там в должниках у банков числятся соответственно 60% и 63% от всего взрослого населения.

При этом руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что рост общей суммы взятых россиянами кредитных денег связан не с тем, что у нас становится все больше зараженных транжирством людей.

- Рост кредитного долга - нормальный с точки зрения экономики процесс, - говорит Лазарева. - Если сравнивать уровень закредитованности России с этим показателем в других странах, то мы не самая закредитованная страна мира и даже не в первой десятке. В среднем российская семья должна около 30% своего дохода. При этом в среднем по стране просрочки есть лишь по каждому двадцатому кредиту - 4,4% от общего числа. Еще три года назад этот процент был в два раза выше (например, в 2016 году в должниках ходили 8,5% имеющих текущие кредиты. - Авт.). Почему теперь берут у банков в долг и общая сумма кредитов россиян растет? Просто сами кредиты стали прозрачнее, а процентные ставки, в том числе по ипотеке, - ниже. Вот их и берут чаще.