Снимки с дрона и любовь над облаками: названы лучшие свадебные снимки года

Объявлены победители международной премии "Лучший свадебный фотограф года". Ее учредил австралиец Люк Саймон. На сайте премии опубликованы его слова: "По всему миру так много невероятных свадебных фотографов, и годами я искал пути, чтобы показать работы лучших из них".

На этих снимках вы не найдете "невесту на ладошке" и конкурсов с шариками. Только живые, неподдельные эмоции и бесконечную любовь.

Первое место разделили сразу два снимка.

Кэт и Джефф, Канада

Номинация "Портрет пары"

Победителями конкурса стали фотографы из Канады Кэт и Джефф. Молодожёны Пия и Джулиан собрали близких со всего мира на торжестве в Великобритании. Свадьба под дождём, сменяющимся ураганным ветром и ярким солнцем, стала самым счастливым днём в их жизни.

Фото: Cat and Jeff \ International Wedding Photographer of the Year