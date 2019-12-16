2019-12-16T13:19:51+03:00
Дом. Семья

В московском зоопарке родился детеныш миниатюрной африканской антилопы

На малыша, который занесен в Красную книгу, уже сейчас могут посмотреть посетители
Анастасия ВАРДАНЯН
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В московском зоопарке пополнение. На свет появился дикдик Кирка. Фото: Московский зоопаркВ московском зоопарке пополнение. На свет появился дикдик Кирка. Фото: Московский зоопарк
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В московском зоопарке пополнение. На свет появился дикдик Кирка. Это не кличка нового обитателя, а редкий вид африканских антилоп, к которому он относится. Таких особей осталось настолько мало, что они занесены в Красную книгу.

Малыш появился на свет в конце ноября. Но все это время он прятался от посетителей в шалаше из ивовых веток. И вот теперь на окрепшего самца могут посмотреть все желающие. Сейчас детеныш весит 1,2 кг, тогда как при рождении он весил меньше полкило. Этот детеныш, стал шестым в паре редких африканских антилоп.

- У нас содержится группа из шести особей. Во главе ее стоят самка 4 лет, приехавшая в 2016 году из зоопарка Ганновера, и 3-летний самец, привезенный в 2016 году из Дрездена. Первое потомство у пары появилось три года назад, и с тех пор детеныши стабильно рождались один-два раза в год. Один из них был отправлен в зоопарк Новосибирска,- рассказали «КП» в пресс-службе московского зоопарка.

Большую часть времени дикдик проводит рядом со своей матерью и следует за ней буквально по пятам.Понаблюдать за самым маленьким представителем группу уже сейчас можно все желающие.

- С сентября по май дикдики находятся в павильоне “Копытные Африки”. Здесь они соседствуют с черными антилопами, жирафом и страусами. Летом, когда устанавливается стабильно хорошая и ясная погода, дикдики большую часть дня проводят в наружных вольерах - один из них расположен на Новой территории, а другой на Старой, - рассказали в Московском зоопарке.

Малыш появился на свет в конце ноября. Но все это время он прятался от посетителей в шалаше из ивовых веток. Фото: Московский зоопарк

Малыш появился на свет в конце ноября. Но все это время он прятался от посетителей в шалаше из ивовых веток. Фото: Московский зоопарк

ДОСЬЕ «КП»

Дикдики Кирка - уникальные представители африканской фауны. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, также по нему ведется Европейская племенная книга, участие в составлении которой принимает и Московский зоопарк. Дикдики известны своей скрытностью и чрезвычайной осторожностью. У этих крохотных антилоп чрезвычайно острый слух, так что приближение хищника они могут услышать еще издалека. Чтобы избежать опасности, дикдики в совершенстве овладели искусством маскировки: в дневное время они прячутся в высокой траве или в кустарнике, а с наступлением сумерек выходят на поиски корма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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