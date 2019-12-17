2019-12-17T13:11:27+03:00
Происшествия

Появилось видео, как мужчина обривает наголо бывшую жену на дне рождения их ребёнка

Удалось найти свидетелей, которые засняли момент нападения на женщину в одном из дворов Одинцова
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ярослава приехала поздравить свою 3-летнюю дочку Алину с днём рожденияЯрослава приехала поздравить свою 3-летнюю дочку Алину с днём рожденияФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Напомним, 18 октября Ярослава приехала на день рождения своей дочки, но вместо праздника, который 30-летняя мама хотела устроить для малышки, тот день обернулся для женщины визитом в травматологию местной ЦРБ. Во дворе бывший сожитель набросился на Ярославу, избил и выбрил машинкой полголовы.

Мужчина обрил наголо бывшую супругу

Мужчина обрил наголо бывшую супругу

Несмотря на это правоохранительные органы долго не реагировали на случившееся и не спешили привлекать 46-летнего Александра к ответственности. Всё это время женщина жила в страхе за себя и свою 3-летнюю дочь. Отчаявшись, Ярослава обратилась за помощью к журналистам kp.ru. После огласки в СМИ дело стало набирать обороты, удалось найти свидетелей, снявших нападение на видео.

ОД УМВД России по Одинцовскому округу возбудило уголовное дело в отношении Терещенко

ОД УМВД России по Одинцовскому округу возбудило уголовное дело в отношении Терещенко

На кадрах видно, как на крики сбегаются местные жители. Мужчина спешит на помощь Ярославе и отталкивает навалившегося на неё бывшего сожителя. Александр спешно удаляется как ни в чём не бывало, пряча в карман машинку для стрижки.

Терещенко Александр

Терещенко Александр

20 ноября ОД УМВД России по Одинцовскому округу возбудило уголовное дело в отношении Терещенко Александра за угрозу убийством.

Обрил наголо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина избил и обрил наголо мать, приехавшую на день рождения их ребёнка

Сожитель пообещал по частям отправлять тело женщины новому мужу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Минэнерго дало положительную оценку переговорам "Газпрома" и" Нафтогаза"
Вячеслав Володин опроверг высокий уровень сексизма в российской политике
Центробанк РФ с июля 2020 года ужесточит для банков выдачу ипотеки
Сенатор Косачев вновь пропустит Генассамблею ООН из-за действий США
На Украине рассказали о новых санкциях против РФ
В Госдуме прокомментировали иск «Нафитогаза» к кабмину Украины
У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель
"Страна игроманов и наркоманов": В Раде предсказали будущее Украины
Депутат Гусева прокомментировала свои слова о малоимущих
Елена Мизулина разберется с насилием в видеоиграх
Новогоднее чудо: Власти Москвы объяснили случайное пополнение карт «Тройка» на 20 тысяч рублей
Внезапная оттепель?: В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы из РФ
Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна гуманитарной помощи
"Мы хотим защитить людей": Москалькова предложила создать единую базу по нелегальным мигрантам
Мария Бутина стала ведущей стрима на RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека
Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта
На грани: Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
В МЧС напомнили правила безопасности при запуске салютов
Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января
"Квартал 95" посвятил новую песню "пресвятой погорелице" Украины
Российский нарколог прокомментировал данные о самом опасном алкоголе
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане
Бывшего лидера Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Каждый десятый россиянин планирует встретить новый год в клубе или ресторане
РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб
Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме