Появилось видео, как мужчина обривает наголо бывшую жену на дне рождения их ребёнка
Напомним, 18 октября Ярослава приехала на день рождения своей дочки, но вместо праздника, который 30-летняя мама хотела устроить для малышки, тот день обернулся для женщины визитом в травматологию местной ЦРБ. Во дворе бывший сожитель набросился на Ярославу, избил и выбрил машинкой полголовы.
Мужчина обрил наголо бывшую супругу
Несмотря на это правоохранительные органы долго не реагировали на случившееся и не спешили привлекать 46-летнего Александра к ответственности. Всё это время женщина жила в страхе за себя и свою 3-летнюю дочь. Отчаявшись, Ярослава обратилась за помощью к журналистам kp.ru. После огласки в СМИ дело стало набирать обороты, удалось найти свидетелей, снявших нападение на видео.
ОД УМВД России по Одинцовскому округу возбудило уголовное дело в отношении Терещенко
На кадрах видно, как на крики сбегаются местные жители. Мужчина спешит на помощь Ярославе и отталкивает навалившегося на неё бывшего сожителя. Александр спешно удаляется как ни в чём не бывало, пряча в карман машинку для стрижки.
Терещенко Александр
20 ноября ОД УМВД России по Одинцовскому округу возбудило уголовное дело в отношении Терещенко Александра за угрозу убийством.
Обрил наголо.
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ИСТОЧНИК KP.RU