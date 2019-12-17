2019-12-17T13:11:34+03:00
Умные вещи

Как безопасно покупать подарки к Новому году через интернет

Рекомендации экспертов
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Как бы вы ни относились к традиции вручения и получения новогодних подарков – необходимым минимумом для детей, мужа, тещи или коллег придется запастись. К сожалению, совершая покупки в «горячую» предновогоднюю пору, мы теряем бдительность, чем могут воспользоваться злоумышленники. Эксперты ESET рассказали, как безопасно покупать подарки близким в интернете.

Согласно опросу, проведенному компанией ESET, россияне все активнее практикуют онлайн-шоппинг. Так, каждый второй (44%) совершает покупки в интернете хотя бы пару раз в месяц, а каждый десятый (7%) почти ежедневно что-нибудь покупает онлайн. При этом большинство поклонников интернет-шоппинга опасаются того, что не подойдет цвет или размер, и лишь 24% участников опроса признают, что существует риск кражи денег или личной информации во время совершения покупки онлайн.

Чтобы злоумышленники и мошенники не испортили вам предпраздничное настроение, придерживайтесь несложной техники онлайн-безопасности.

Дотошно проверяйте сайты онлайн-магазинов

Обращайте внимание на адресную строку – в ней не должно быть лишних символов, и она должна указывать на то, что сайт поддерживает безопасный протокол передачи данных https. Сам мошеннический (фишинговый) сайт довольно сложно отличить от оригинала, поэтому, выбрав магазин для покупки онлайн-подарков, переходите на него из поиска, а не по ссылке. Критически относитесь к любым ссылкам, которыми с вами делятся коллеги и родственники со словами «там выгодно» или «там сумасшедшие предновогодние распродажи». И уж точно не переходите по ссылкам от незнакомцев, как бы привлекательно ни выглядел заголовок письма (фактически – спама).

Внимательно изучайте письма от онлайн-магазинов

После того, как вы выберете и оплатите подарок в онлайн-магазине – или даже просто положите понравившийся предмет в корзину или «погуляете» по сайту, предварительно зарегистрировавшись, – в ваш ящик полетят служебные или рекламные письма. Злоумышленники часто пользуются тем, что наша бдительность после онлайн-покупки снижается. Они высылают фальшивые письма с вредоносными вложениями или ссылками. Вирусы-шпионы или трояны-вымогатели нелегко удалить с компьютера, проще их туда не пускать, поэтому не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы, если не уверены полностью, что письмо от надежного, безопасного источника.

Заведите карту или кошелек для онлайн-шоппинга

Виртуальная или дополнительная банковская карта, а также любой вид электронного кошелька ограничат доступ злоумышленникам к вашим деньгам. Просто переведите туда сумму, которую планируете потратить на шоппинг, а затем спокойно совершайте покупки с их помощью. Даже получив доступ к реквизитам виртуальной карты или онлайн-кошелька с помощью программ-шпионов или фишинговых сайтов, мошенники не смогут украсть зарплату и сбережения с вашей основной карты.

Не совершайте покупки через бесплатный Wi-Fi

Идеальная обстановка для безопасного онлайн-шоппинга – собственная квартира, где интернет-соединение защищено и зашифровано. Взломав Wi-Fi в кафе, откуда вы решили купить детям конструкторы Лего, злоумышленник получит доступ к экрану вашего компьютера или смартфона, тем самым выяснит ваши платежные реквизиты. Если онлайн-покупка вне дома неизбежна, используйте для ее совершения мобильный интернет.

Установите комплексную антивирусную программу

Онлайн-шоппинг – это действительно выгодно! Чтобы насладиться скидками и акциями в полной мере, достаточно сохранять бдительность и поручить защиту своих устройств (компьютера, ноутбука, планшета, смартфона) комплексной антивирусной программе, которая эффективно заблокирует спам-письма, выявит фишинговые сайты, предупредит о попытке получить доступ к вашему устройству через вайфай и в целом будет стоять на страже ваших онлайн-платежей и новогоднего настроения.

Подведем итог: сохраняйте здравый смысле и не верьте слишком низким ценам или слишком выгодным акциям, от которых «невозможно отказаться». Именно за ними часто скрываются мошенники.

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